Türkiye’de yeni bir medya anlayışına ihtiyaç var

Türkiye’de halkın objektif haber alma hakkını hiçe sayarak ülke ve halkın sorunlarına çözüm üretmeyen sadece kendi çıkarlarını ve ikballerini düşünen bir medya düzeni olduğunu söylemek zorundayız. Bu medyanın sadece Afrika ülkelerinde olduğunu dünyanın hiç bir gelişmiş ülkesinde hayal bile edilemeyeceğinin altını çizelim.

İktidar ve muhalefetin oluşturduğu havuz medyası sayesinde halkın objektif haber alma hakkının ortadan kalktığını görülürken, söz konusu bu medyanın Türkiye’yi uçurumdan aşağı yuvarlamış siyasileri (kasaba politikacıları) para karşılığında destekleyerek bu çerçevede medya etiğinin ayaklar altına alındığı gözleniyor.

Türkiye’de iktidarın bir de muhalefetin havuz medyası bulunuyor. Sabah akşam para aldıkları parti ve siyasileri destekleyen bir medya, akademisyen,kamuoyu anketi şirketi ve sivil toplum düzeni kurulmuş durumda. Ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan bunlar birinci derecede sorumlu olduğunu hatırlatmak zorundayız.

Muhalefetin medyası riyakar ve dürüst değil

İktidarın havuz medyası devletin kasasından akıtılan parayla iktidarı fütursuzca destekliyor buda net bir şekilde görülüyor. Ancak muhalefetin havuz medyası muhalefet partisi ve belediyelerinden para alarak 21 yıl Türkiye’yi iktidarın altına seren muhalefet yönetim kadrolarını hiç bir şey olmamış gibi destekleyip Erdoğan’ı eleştiriyor sonuçta bunlarda Erdoğan’ı dolaylı yoldan desteklemiş oluyor.Girilen seçimler kaybedilmesine rağmen sürekli aynı yüzler yeniden milletvekili oluyor.

16 Nisan’da cumhuriyet rejiminin yıkıldığını bunun birinci derecede sorumlularının muhalefet partisi lideri ve tüm yönetim kadroları olduğunu bir kez daha önemle hatırlatmakta yarar var.Siz şimdi kalkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirip muhalefetin kapasitesiz, bilgisiz aciz, korkak parti lideri ve yönetim kadrosunu eleştirmeyeceksiniz.Sonrada kalkıp biz Atatürkçü ve cumhuriyetçiyiz diyeceksiniz.Utanın.Sizler kimi kandırıyorsunuz, Erdoğan’ı 20 yıl işbaşında tutanları destekleyerek iktidara hizmet ediyorsunuz’

Acilen sağduyulu,vicdanlı medya mensupları bir araya gelip alternatif bir medya oluşturmaları lazım

Türkiye’de siyaset koltuk kapmak için yapılıyor.Bununda en kolay yolu din veya Atatürk. Bu niteliksiz siyasiler yüzünden din ve Atatürk kavramlarının içi boşatıldı.Ve 16 Nisan‘da cumhuriyet rejimi yıkıldı.

Düşünebiliyormusunuz para veriyorsunuz sizi televizyon ve gazetelere çıkarıp cumhurbaşkanı adayı ilan ediyorlar. Kamuoyu şirketleri para karşılığında çıkıp sizi destekliyor.Tabii burada işini doğru dürüst yapanların hakkını teslim edelim.Ama bunlar azınlıkta bir elin parmakları kadar azınlıkta.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan iktidar ve muhalefet sorumludur

Muhalefetin ortaya koyduğu eleştiriler haklı.Ancak siz muhalefet olarak bugüne kadar ne yaptınız? Gelinen nokta itibariyle hiç bir şey yapmadınız. İktidara gelebilmek için siyasi çalışmalarda bulunamadınız.Yaptığınız tek iş iktidarı eleştirerek,medya,anket şirketleri,sivil toplum örgütleri ve akademisyenlere para vererek sadece koltuklarınızı korudunuz.Gençlerin önünü tıkadınız.Ve 40 yıl siyaset yapıp kendi partisini iktidara taşıyamayanları kurtarıcı ilan edip cumhurbaşkanı adayı yaptınız.