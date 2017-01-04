Baf Metropoliti Yeorgios:1 Aralık ihanet yemeğiydi.Anastasiadis alkolün etkisiyle Türk tarafının bütün şartlarını kabul etti
Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyesi, Baf Metropoliti Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “1 Aralık 2016 tarihli liderler yemeğinde, alkolün etkisindeyken Kıbrıs Türk tarafının bütün şartlarını kabul etmekle” suçladı, yemeği de “ihanet yemeği” olarak niteledi. Alithia “Baf Metropoliti Yeorgios’tan Başkan’a Ahlaksız Saldırı” başlığıyla aktardığı haberde Yeorgios’un son Sen Sinod Meclisi toplantısında yaptığı, Baf Metropolitliği’nin resmi web sitesinde de yayınladığı konuşmaya yer verdi. Habere göre Yeorgios, Anastasiadis için “yangından kaçırır gibi düzenlenen b devamını oku ...
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2016 Aralık ayında Avro bölgesinde enflasyon %1,1 idi
Eurostat, 2016 yılının Aralık ayında, Avro bölgesinde yıllık enflasyon oranının %1,1 ulaşmasının beklendiği, bu oranın 2016 yılı Kasım ayında %0,6 olduğu değerlendirmesinde bulundu. Eurostata göre, enflasyonun temel bileşenleri ile ilgili olarak, Avro bölgesinde, Aralık ayında en yüksek oranın enerjide %2,5`ye (Kasım ayında %-1,1) kaydedilecek. Bunu, hizmetler sektörü %1,2 (Kasım %1,1), yiyecek, alkol ve tütün %1,2 (Kasım %0,7) ve enerji sanayi malları %0,3 (Kasım ayıyla sabit aynı düzeyde) izliyor. devamını oku ...
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