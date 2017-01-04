2016 yılında hava taşımacılığında, dünya yolcu trafiği %6 oranında arttı

2016 yılında hava taşımacılığında, dünya yolcu trafiği %6 oranında arttı

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) , yolcu hava trafiğinin geçen yıl yine, biraz daha yavaş bir hızda, dünya çapında arttığını ve bu artışın düşük maliyetli havayolu dinami ...

Euro Bölgesi enflasyonu 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi enflasyonu 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında üç yılın zirvesine ulaşırken deflasyon endişesi taşıyan Avrupa Merkez Bankası'nı rahatlattı. Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında enerji fiya ...

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger: Avrupa FBI’na ihtiyacımız var

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger: Avrupa FBI’na ihtiyacımız var

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgnag Ischinger, DW'nin sorularını yanıtladı. Ischinger, Avrupa'da FBI benzeri bir yapı oluşturulması önerisini gündeme getirdi. Noel öncesi Al ...

Anastasiadis: “Konferans 5’li olacak, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı ve Kıbrıslı Türk lider hazır bulunacak”

Anastasiadis: “Konferans 5’li olacak, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı ve Kıbrıslı Türk lider hazır bulunacak”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki konferansın beşli olacağını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı ile Kıbrıslı Türk liderin yanısıra garantörlerin katılacağını beli ...

AB Bakanı Çelik: Bu şartlar içinde terör mevzuatımızı değiştirmemizi beklemesinler

AB Bakanı Çelik: Bu şartlar içinde terör mevzuatımızı değiştirmemizi beklemesinler

AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, "Dünyadaki bütün devletler terörle ilgili mevzuatlarını teröre karşı daha da tedbir almak için güncellerken, bizim bu şartlar içinde, daha ye ...

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, “Tarih sayfasını çevirmek” için gerçek bir şans olduğu mesajını verdi

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, “Tarih sayfasını çevirmek” için gerçek bir şans olduğu mesajını verdi

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakereleri konusunda BM adına yayınlanan yeni yıl mesajında, 2017 yılında gerçekten, Kıbrıslıların, kendi baş ...

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro:Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro:Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İstanbul Ortaköy'de gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası "Türkiye kaosa sürüklenirse bizi ...

Özel Haberler

Baf Metropoliti Yeorgios:1 Aralık ihanet yemeğiydi.Anastasiadis alkolün etkisiyle Türk tarafının bütün şartlarını kabul etti

Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyesi, Baf Metropoliti Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “1 Aralık 2016 tarihli liderler yemeğinde, alkolün etkisindeyken Kıbrıs Türk tarafının bütün şartlarını kabul etmekle” suçladı, yemeği de “ihanet yemeği” olarak niteledi. Alithia “Baf Metropoliti Yeorgios’tan Başkan’a Ahlaksız Saldırı” başlığıyla aktardığı haberde Yeorgios’un son Sen Sinod Meclisi toplantısında yaptığı, Baf Metropolitliği’nin resmi web sitesinde de yayınladığı konuşmaya yer verdi. Habere göre Yeorgios, Anastasiadis için “yangından kaçırır gibi düzenlenen b devamını oku ...

04 Ocak 2017

Haberler

2016 Aralık ayında Avro bölgesinde enflasyon %1,1 idi

Eurostat, 2016 yılının Aralık ayında, Avro bölgesinde yıllık enflasyon oranının %1,1 ulaşmasının beklendiği, bu oranın 2016 yılı Kasım ayında %0,6 olduğu değerlendirmesinde bulundu. Eurostata göre, enflasyonun temel bileşenleri ile ilgili olarak, Avro bölgesinde, Aralık ayında en yüksek oranın enerjide %2,5`ye (Kasım ayında %-1,1) kaydedilecek. Bunu, hizmetler sektörü %1,2 (Kasım %1,1), yiyecek, alkol ve tütün %1,2 (Kasım %0,7) ve enerji sanayi malları %0,3 (Kasım ayıyla sabit aynı düzeyde) izliyor. devamını oku ...

04 Ocak 2017
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