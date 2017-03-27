Zeybekci’den ‘Gümrük Birliği’ çıkışı: “AB’nin büyümesini yukarı çekecek”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB ile Türkiye’nin müthiş bir başarı hikâyesi olduğunu, 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, AB’nin Türkiye’nin birinci ticari ortağı olduğunun altını çizdi. Zeybekci, “Yapılan etki analizine göre, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi halinde Türkiye tek başına AB’nin büyümesini yukarı çekecek” dedi.

“Türkiye İmaj Kampanyası” tanıtım toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği gibi kuruluşlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, Türkiye ve Türk ekonomisini anlatmak için yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı.

turkiye-ekonomi-gidahattiGümrük Birliği’nin güncellenmesi

Zeybekci, Avrupa’da Türkiye aleyhine yapılan kampanyalara değinerek, AB ile Türkiye’nin müthiş bir başarı hikayesi olduğunu, 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğunu ve AB’nin Türkiye’nin birinci ticari ortağı olduğunu kaydetti.

Yapılan etki analizine göre Gümrük Birliği’nin güncellenmesi halinde Türkiye’nin tek başına AB’nin büyümesini yukarı çekeceğini, toplam ihracatı artıracağını ifade eden Zeybekci, bu yıl ihracata yoğunlaştıklarını ve ihracat seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

ihracat-gidahatti“Mart ayında ihracat rekoru gelebilir”

Mart ayında ihracat rekoru beklentisi içinde olduklarını bildiren Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduklarını ve yatırımcılarla her şeyi beraber karar verme yetkisine sahip olduklarını belirtti.

Türkiye İmaj Kampanyası’nın ilk anda dünyada 7 merkezde başlayacağını belirten Zeybekci, TV, gazete, dergi, sosyal ve dijital medya kampanyası düzenleneceğini, şehir meydanlarında da kampanya tanıtımı yapacaklarını kaydetti.

“Topyekun bir seferberliğe başlıyoruz”

Dünyadaki önemli aktörleri Türkiye’ye çağıracaklarını bildiren Nihat Zeybekci, şöyle konuştu:

“İş dünyasındaki, medya alanındaki dünyanın önemli aktörlerini Türkiye’ye çağırıp, Türkiye’de her şeyi elle tutup gözle görmelerini sağlayacağız. Sonra arkası da var. Dediğim gibi, topyekun bir seferberliğe başlıyoruz. Hükümet olarak böyle bir seferberliği bugüne kadar fiili olarak yaptık. Bütün bakanlarımız, gittiğimiz her yerde Türkiye’yi anlatmaya çalıştık. Dostlarımıza dostlarını, müttefiklerini anlatmaya çalıştık. Israrla da devam edeceğiz. Gelecekle ilgili hayallerimizi ve planlarımızı yeniden kurmaya çalışacağız.”

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Zeybekçi: AB rahatsız, çünkü ekonomimiz 25 ülkeden daha iyi durumda

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa’daki 16 Nisan Referandumu rahatsızlığını, Türkiye’nin ekonomik olarak AB’nin 25 üyesinden iyi durumda olmasına bağladı. Zeybekci, “Onlar haritaları yeniden çizmek istiyor, karşılarında ‘bir dakika’ diyen bir Türkiye buluyorlar; bu da onları rahatsız ediyor” dedi.

Bir televizyon kanalına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘Almanya ve Hollanda ile hükümetler arası bir problemleri olmadığına’ da dikkat çekti. Gençlerle Büyük Buluşma programında Zeybekci, Batı’daki Nazist ve faşist uygulamaların takipçisi olacaklarını kaydetti ve “Kimse bunu acziyet zannetmesin” diye uyardı.

‘Normalleştirmeye çalışıyorlar’

Avrupa’daki Ortaçağ uygulamalarını değerlendiren bakan Zeybekci, ‘diktatör’ iddiası, Cumhurbaşkanı’nı hedef alan karalamalar için “Batı, anormal olanı, normalleştirmeye çalışıyor. Halkın seçtiğini, diktatör olarak göstermeyi olağanlaştırmak istiyorlar. Bunun gereğini biz yapacağız. Ancak onurlu ülkeler; Viyana’daki, Bern’deki ve Avrupa’nın diğer kentlerindeki antidemokratik afişler, çirkin sözler için hukuki süreç başlatır, en azından yapılanları ‘kınama ve bunları tasvip etmediğini’ resmi olarak açıklardı. Bir Türk bakan olarak ben bunları beklerdim. 15 Temmuz’dan sonra da aynı şekilde davrandılar. Birçok dostumuz ülkeler, demokrasinin arkasında olduklarını, yaşananları kabul etmediklerini söyledi. Ama 3 gün, 5 gün sonra hâlâ ‘ama, fakat, ancak, lakin’ diyerek; evirip çevirenler de oldu. 16 Nisan’a doğru giderken; yaşanan bu süreçte Avusturya, Almanya gibi ülkeler de hâlâ aynı şekilde davranıyor. Bu millet, hiç kimseden demokrasi, insan hakları dersi alacak değil” ifadelerini kullandı.

‘Hükümetler arası problem yok’

Batı’da faşist, Nazist gösteriler olsa da hükümetler düzeyinde iyi ilişkilerin sürdüğünü kaydeden Nihat Zeybekci, “Almanya’ya indiğimde oradaki mevkidaşım, Ticaret ve Ekonomi Bakanı beni şahsi telefonundan aradı; ‘Hoş geldin demek için aradım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bugün pazar, herhangi bir şey olursa ulaşamazsın belki diye, kendi numaramı bilmen için arıyorum. Bir şey olursa; ne olur beni ara. En kısa sürede görüşelim’ dedi. Hükümetler arası ilişkilerde bir problem yaşanmıyor. Hollanda’daki vakıa sonrası da benim karşıtım olan Ekonomi Bakanı bizzat aradı ve ‘Yaşananlardan üzgün olduğunu’ söyledi. “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, artık dayanamayıp ‘Hollanda’da diplomatik kurallar çiğnendi’ açıklaması yaptı. Biz bu sürecin peşini bırakmayacağız. Kimse yaşananları acziyet olarak görmesin. Türk devleti, milleti güçlüdür. 15 Temmuz’daki demokrasi zaferi, dünyadaki hiçbir milletin başaramayacağı bir olaydır. Dünyadaki hiçbir millet tankları elleriyle durdurmadı. Ellerindeki tek silahları bayrak olan millet, ölümü görüyor, önündeki ölüyor ve ölümün üzerine yürüyor. Biz slogan üreten bir ülkeyiz, başkalarından akıl almaya ihtiyacımız yok” açıklamasında bulundu.

‘Onlar yeniden haritaları çizmek istiyor’

Bakan Zeybekci, Türkiye’nin ABD ve AB ile yaşadığı sorunlar, ilişkilerin kopmasına farklı bir bakış açısı getirerek, “Onlar istiyorlar ki; dünyanın en zengin enerji ve ham madde kaynaklarının olduğu yerde, dünyanın en büyük ticaret yollarının, veyahut kültür yollarının buluştuğu bu coğrafyada yeniden haritaları çizmek istiyor. Türkiye olarak biz de ‘Durun, bir dakika’ diyoruz. O bir dakikayı hatırladınız mı? Bir dakika dediğimiz için, Türkiye’nin olmasını istedikleri yer, olduğumuz yer ve gittiğimiz yol değil. Onlar Türkiye’yi eski istedikleri yerde istiyorlar. Yönettikleri, kontrol ettikleri yerde… Halbuki bölgesinde güçlü bir Türkiye, her fırsatta onlar için çok daha anlamlı” diye konuştu.

‘Türkiye başka bir noktada’

16 Nisan çok şeyi değiştireceğine vurgu yapan Nihat Zeybekci, “IMF’nin ekonomi masası şefi, Türkiye’ye geldiğinde surat ifadesine göre; piyasalarda borsalar oynar, faiz yükselir ya da düşerdi, kurlar tepe takla olurdu. Veyahut merhum başbakan Bülent Ecevit, hastane odasında camdan el salladığı gün, piyasalar toparlanırdı. Bu ülkede, belki 2-3 ay bakanlar kurulu toplanamazdı. Şimdi Türkiye artık başka bir noktada… O gün Türkiye’nin milli geliri 200 milyar Dolar’dı. Şu anda Türkiye’nin milli geliri 865 milyar Dolar oldu. O gün Türkiye’nin bütçe açığı yüzde 10’lar seviyesindeydi. Şu anda Türkiye’nin bütçe açığı yüzde 1’in altında… Türkiye’nin cari açığı yüzde 12’ler seviyesindeydi. Şu anda yüzde 3’ler seviyesinde… Finansman ihtiyacı duyulan cari açık ise yüzde 2’ler seviyesinde… Kamu borçlarının milli gelire oranı o gün yüzde 80’ler seviyesindeydi. Şu anda yüzde 30’lar seviyesi ile Avrupa Birliği ülkelerinin 25 üyesinden daha iyi bir yerdeyiz. Yani; Avrupa Birliği’ndeki bütün ırkçı, radikal yaklaşımların arkasında yatan gerçek işte bunlar… Şimdi tek bir eşik kaldı; 16 Nisan. Onu da aştığımız takdirde olabilecekleri biliyor ve korkuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

‘Tarihi aylık zirve olacak’

Nihat Zeybekci, ekonomi verilerini paylaşırken de “2016 yılının son aylarında başlattığımız ihracat desteklerinden sonra kasım ve aralık aylarında yüzde 3,4 ve 4,9’dan başladı artış, 9,7 ve 9,4 seviyelerinden yüzde 15’lere, son olarak da mart ayında cumhuriyet tarihinin aylık zirvesi olacak. İhracat rakamları mart ayı içinde yüzde 15’in üzerinde büyüme gösterecek. Ekonomi Bakanı söylemişti dersiniz” şeklinde konuştu.

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