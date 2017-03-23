Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias:Türkiye’den gelen mülteciler artabilir

Yunanistan, mülteci kriziyle mücadelede AB’den daha fazla mali yardım istiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’den gelecek mülteci sayısının yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan, Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortaklarından mülteci kriziyle mücadele için daha fazla yardım istedi. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Alman gazetesi Die Welt’e yaptığı açıklamada, “Çoğu AB ülkesi bizden çok az mülteci alıyor. İltica işlemleri için bize vaat edilen yardımın da çok azı veriliyor” dedi.

Türkiye’den AB’ye gelen mülteci sayısında artış olabileceği uyarısında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ın kapasitesinin sınırına geldiğini ve yaz aylarında başlaması muhtemel bir mülteci akınına daha dayanamayacağını belirtti.

AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasında en önemli rol Yunanistan’a düşüyor. Batı Avrupa’ya yönelmek isteyen mültecilerin Yunanistan’da tutularak hukuki durumları inceleniyor ve Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderiliyor. Geçen yıl anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa’ya gelmeye çalışan mültecilerin sayısında önemli düşüş kaydedildi.

Gabriel reform çabalarını övdü

Kotzias bugün Atina’da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek. Atina’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, dün önce Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile bir araya geldi. Atina’nın reform çabalarından övgüyle söz eden Gabriel, Tsipras’tan ek reformlarla ilgili olarak alacaklılarıyla yaptıkları görüşmeleri nisan ayında sonuçlandırmalarını istedi.

Gabriel, görüşmelerin “bitmeyen senaryoya” dönüşmesine karşı olduklarını belirtti. Yunan devleti 7 yıldır köklü reformlar yapılmasını talep eden alacaklılarının yardımlarıyla ayakta durabiliyor. Zorunlu reformlar nedeniyle Yunanların geliri dörtte bir oranında geriledi.

Dw