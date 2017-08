Yunanistan’ın Pire limanı artık Çinli Cosco firmasının (fransızca)

Yunanistan’ın Pire Limanı artık Çinlilerin (Cosco firmasına ait %67 hissesi).

Le Pirée, port d’entrée de la Chine en Europe

« Nouvelles routes de la soie » 7|8. Le port grec, racheté par Pékin, reçoit les cargos en provenance de Shanghaï.

Des sons insolites, une musique emplie des aigus du erhu et de la douceur du pipa – des instruments traditionnels chinois –, emplissent la scène du théâtre municipal du Pirée, ce soir d’été grec. Devant un public composé de toute l’intelligentsia politico-économique du pays, les musiciens de l’Orchestre de Shanghaï célèbrent l’année d’échanges culturels annoncée en mai par Pékin et Athènes.

Un grand moment de communion ? Pas tout à fait. « C’est tout de même très spécial, non ?, glisse à son compagnon une jeune Grecque apprêtée. On reste pour le cocktail ou on part à l’entracte ? » Regard noir de l’homme : pas question de déserter le terrain ! Car la grande majorité du parterre composé d’hommes d’affaires est moins là pour goûter aux subtilités de la musique que pour parler affaires.

