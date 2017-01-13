Yunanistan’dan Kıbrıs müzakereleri hakkında açıklama:Olumlu gelişmeler oldu,fakat kritik konular henüz sonuçlanmadı Reviewed by Momizat on Oca 13 . Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, olumlu gelişmeler olduğunu fakat kritik konuların henüz sonuçlanmadı Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, olumlu gelişmeler olduğunu fakat kritik konuların henüz sonuçlanmadı Rating: 0