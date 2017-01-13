Yunanistan’dan Kıbrıs müzakereleri hakkında açıklama:Olumlu gelişmeler oldu,fakat kritik konular henüz sonuçlanmadı
Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, olumlu gelişmeler olduğunu fakat kritik konuların henüz sonuçlanmadığını söyledi.
Basın toplantısında Cenevre’de pazartesi günü başlayan ve bugün itibarıyla beşli formata dönen Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Canakopulos, “Müzakerelerde olumlu ilerlemeler sağlandı ancak kritik konular hala müzakere ediliyor” dedi.
ÇİPRAS’TAN CENEVRE İÇİN GÜVENLİK BAŞLIĞINDA ANLAŞMA
Bugünkü görüşmelerde ele alınacak ‘güvenlik’ başlığında ilerleme kaydedilmesi halinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da Cenevre’ye gideceğini açıklayan Canakopulos, “Tüm taraflar güvenlik konusuna ilişkin anlaşmaya varırsa Başbakan Cenevre’ye gidecek, bizler de Kıbrıs konusunda tastamam ve sürdürülebilir bir sonuç elde edeceğiz” dedi.
Ajanslar