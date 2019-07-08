Yunanistan’da ‘Miçotakis hanedanı’ geri döndü

Yunanistan’da erken genel seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis’in ailesinde birçok kişi, daha önce siyasette önemli görevler üstlendi. Babası Başbakanlık, ablası da dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Pazar günü yapılan erken genel seçimde yüzde 39’un üzerinde oy alarak 158 milletvekili çıkaran ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayan YDP lideri Miçotakis, Yunanistan’ın eski başbakanının oğlu.

Babası Konstantinos Miçotakis, 1989-1992 arasında bu göreve gelmişti.

Kendisinden 14 yaş büyük ablası Dora Bakoyannis de bir süre Atina Belediye Başkanlığı yapmış; ardından Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Sosyalist Papandreou ve muhafazakâr Karamanlis aileleriyle birlikte Miçotakis ailesi de, uzun yıllar Yunan siyasetinde etkili oldu.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48904308

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48902924

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