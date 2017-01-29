Yunanistan’da aşırı sağcı milletvekilinden Trump’a övgü (görüntülü haber)

Atina’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Yunanistan ile Türkiye’yi savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları krizinin 21’inci yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Irkçı partinin yüzlerce destekçisinin katıldığı yürüyüşte göçmen karşıtı sloganlar atıldı.

Aşırı sağcı milletvekili İlias Panagiotaros mültecilerin kabulünü sınırlandıran kararnameyi imzalayan Amerikan Başkanı Donald Trump’ı övdü: “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında hiçbir geri kabul anlaşması görmüyoruz. Sadece ülkemizde on binlerce yasadışı göçmenin olduğunu görüyoruz ve yüzlerce, binlercesinin de yıllar önce Yunanistan’a geldiğini biliyoruz. Ülkemiz açık arazı gibi, herkes istediği zaman gelebiliyor ve istediği zaman gidebiliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump’ın izlediği gibi bir politikanın ülkemizde de izlenmesini istiyoruz.”

Yunanistan’ın 8 darbeci askeri iade talebini reddetmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımların atılacağını söylemişti. Çavuşoğlu, “Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan’ın da bunu bilmesi lazım.” demişti.

http://tr.euronews.com/2017/01/29/yunanistan-da-asiri-sagci-milletvekilinden-trump-a-ovgu