Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından “BM’nin dört özgürlüğe ilişkin görüşü düşündürücü”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede dört özgürlüklere ilişkin sunduğu tezlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs adına “düşündürücü” olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Eide İçin Dayanıklılık Testi – Kocias’la Üç Saatten Fazla Süren Görüşme, BM’nin Dört Özgürlük Konusundaki Görüşleri Düşündürücü” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede Güvenlik konusuyla Mart ayında Cenevre’de yapılacak konferansın ele alındığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Eide’nin Kocias’la görüşmeye gitmeden önce Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğine giderek elçiyle görüştüğünü, bu durumun Yunan tarafınca büyük hoşnutsuzlukla karşılandığını iddia etti.

Habere göre Eide Türkiye Büyükelçiliği ziyaretini, “Türkiye Büyükelçisini tanıdığı ve sadece onu görmeye gittiği” ifadeleriyle açıkladı.

Gazete, Eide ile Kocias’ın garantiler başlığındaki dört unsuru da ele aldıklarını, konunun uluslar arası boyutunda (garantiler, ordular) taraflar arasındaki görüş ayrılığının çok büyük olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Türkiye’nin, çözümden sonra Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlüğün tanınması talebinin de Eide- Kocias görüşmesinde ele alındığını, Yunanistan’ın böyle bir şeyin benimsenmesini kesinlikle reddederken Eide’nin bu konunun “düzeyini düşürme girişiminde bulunduğunu” öne süren gazete, Eide’nin görüşmede “Türkiye-AB gümrük birliğiyle özgürlüklerin az çok geçerli olduğunu, sadece yerleşim özgürlüğünün açıkta kaldığını” söylediğini savundu.

Habere göre Eide, “4:1 oranına ve Talat-Hristofyas uzlaşısına atıfta bulundu.

Gazete, Kocias’ın ise “Cenevre’deki konferanstaki çıkmazın sorumluluğunun Yunanistan’a yüklenme çabasından duydukları memnuniyetsizliği” dile getirdiğini aktardı.

Haberde, görüşme sonrasında Eide’nin yaptığı açıklama ve Kocias’ın daha öncesinde “Alfa” kanalına yaptığı açıklamalar da yer aldı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Güvenlik Konusunda Masaya Fikirler Sundular – Fikirler Var” başlıkları altında verirken Eide ve Kocias’ın dün üç saati aşan bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin Cenevre konferansının prosedürünün ele alınmasından ötürü uzun sürdüğünü yazdı.

Gazete, Kocias’ın Eide’ye, bir önceki konferansın uzunluğu konusunda eleştiriler yönelttiğini, bu sebepten ötürü Türkiye’nin konferanstan çekilme bahanesi bulduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Eide ise, “Cenevre’deki bazı gelişmelerin şansızlık olduğu” yanıtını vermekle yetindi.

Gazete, haberinin devamında Eide’nin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kocias’la “yeni güvenlik çerçevesine ilişkin fikirler teatisinde bulunduklarını” söylediğini belirtti ve Eide’nin açıklamasına ayrıntılı şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Kocias: ‘İyi Uzlaşılara Evet Deriz’ – Kocias ve Eide Konferansı Görüştü”.

Haravgi: “Kocas: ‘Asker ve Garantilerin Olduğu Bir Çözüme Hayır’”.

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