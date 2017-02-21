Yunanistan, uluslararası kreditörlere taviz verdi

Uluslararası kreditörlerin baskısını yoğun bir şekilde hisseden ve 2018’de 86 milyar euroluk mevcut kurtarma paketi sona erecek olan Yunanistan, üçüncü yardım paketi için taviz verdi ve yeni reformlar yapılmasını kabul etti.

Yunanistan’a verilen son mali yardım ve karşılığında yapması gereken katı reformların gözden geçirilme süreci, Atina’nın reformları geciktirmesi ve borç veren kurumlar arasında bulunan IMF’nin mali yardıma katılımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

Her fırsatta IMF ve Almanya’nın baskılarına boyun eğmeyeceğini beyan eden Yunan hükümeti, ekonomideki belirsizliklerin artması nedeniyle, 2018 yılında üçüncü yardım paketi sona erdikten sonraki dönemde reformları onaylamayı ve iş gücü pazarında reform gerçekleştirmeyi kabul etti.

‘TAVİZ BEKLENMEDİK BİR DURUM DEĞİLDİ’

Uzmanlar, hükümetin verdiği tavizin beklenmedik bir durum olmadığını, buradaki esas konunun verilen tavizin boyutu olduğunu belirtti.

‘MÜZAKERELER ÇİPRAS YÖNETİMİ İÇİN YENİLGİ OLDU’

Yunan muhalefetine göre, müzakerelerin sonucu, Aleksis Çipras yönetimi için bir yenilgi oldu. Yeni Demokrasi Partisi, ikinci onayın gecikmesinin ve hükümetin iş bilmezliğinin halk için çok olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu.

Kurtarma paketinin ikinci bölümünü onaylamadığı takdirde kredi alamayacak olan Atina yönetimi, geçen haftaki toplantıda da ondan fazla konuda uzlaşma sağlayamamıştı.

Bir süredir devam eden tartışmada kreditörler IMF’in olmadığı bir programda yer almak istememişti. IMF ise Yunanistan’a ikinci bir kurtarma programı sağlama konusunda çekimser kalmıştı. IMF’in Yunanistan için gizli raporunun diğerlerinden çok daha kötümser ve yeni bir kurtarma programına kapalı olduğu görülmüştü.

RS-Ajanslar