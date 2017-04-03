Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos:Kıbrıs ve Yunanistan bölgede istikrar kaynağıdır Reviewed by Momizat on . Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanistan ve Rum hükümetlerinin hedefinin, BMGK'nin kararlarıyla ve Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olma özelliği Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanistan ve Rum hükümetlerinin hedefinin, BMGK'nin kararlarıyla ve Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olma özelliği Rating: 0
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Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos:Kıbrıs ve Yunanistan bölgede istikrar kaynağıdır

Haber Tarihi:: 03 Nisan 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanistan ve Rum hükümetlerinin hedefinin, BMGK’nin kararlarıyla ve Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olma özelliğiyle uyumlu, karşılıklı kabul edilebilir, adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm çerçevesinde, adadaki Türk işgalinin sona ermesi olduğunu iddia etti.

1 Nisan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlamalarına katılmak için Güney Kıbrıs’ta bulunan Kammenos, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın demokrasi ilkelerinde ve uluslarası hukuğun uygulanmasında ısrarcı olduğunu ayrıca bölgedeki genel problemlerin ele alınmasına yardım eden istikrar kaynağı olduğunu belirtti.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın savunmasının daha da güçlendirilmesine yardım etmek için, her zaman RMMO’nun ve Güney Kıbrıs’taki Yunan Kuvvetleri’nin yanında olduğunu ifade etti. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, güney İsrail, Ürdün, Mısır’ın yanı sıra kuzey Romanya ve Bulgaristan’a kadar uzanan, savaşların ve çatışmaların yaşandığı bölgede istikrar ekseni oluşturduğunu açıkladı. Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu jeopolitik desteğinin, Kıbrıs sorunu gibi diğer sorunların da çözülmesinde araç olacağının altını çizdi.

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