Yunanistan, Kıbrıs ve Ürdün stratejik ortaklıklarının temellerini attılar

Yunanistan, Kıbrıs ve Ürdün arasında stratejik ve bölgesel ortaklıklarının temelleri, Lefkoşa’da salı günü düzenlenen üçlü zirveyle atıldı.

Üç ülkenin liderlerinin heyetlerle yaptıkları uzun görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Ürdün Kral II. Abdullah basına açıklamalarda bulundular. Açıklamaların sonunda bir dizi anlaşma da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bugünkü üçlü zirvenin, üç ülke arasındaki dostluk bağları ve mükemmel ilişkileri yeniden teyit ettiğini, zirveyle her üç ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik yararına olacak stratejik ve bölgesel ortaklığın temellerinin atıldığını bildirdi.

Üç ülkenin güvenlik, barış ve refah alanlarında bir işbirliği Beyannamesi imzalamalarının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Anastasiades, bugünkü görüşmelerin yapıcı olduğunu, ilişkilerin ve üçlü ortaklığın daha da gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kıbrıs ve Yunanistan’ın AB içerisinde Ürdün’ü destekleyeceğine güvence veren Cumhurbaşkanı, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün’ü bu insani çalışmalarından dolayı kutladı, bunun AB tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ürdün Kralı II.Abdullah da bugünün, ‘üç ülkenin halkları ve bölgenin yararına olacak üçlü ortaklığın geliştirilmesi umudunun başladığına damga vurduğunu ifade etti.

“Çok zorlu bir bölgede yaşadığımız bir sır değildir” diyen, bunun zorlukları olduğu gibi faydalanılacak fırsatları da bulunduğunu anlatan Kral Abdullah, üçlü zirvede AB içerisinde ortaklığı teşvik etme yolları üzerinde görüş birliğine varıldığını, AB’nden faydalanmak, ulusal sanayileri genişletmek ve Avrupa ihtiyacı artırmak için Kıbrıs ve Yunanistan çalışmalarını beklediklerini bildirdi.

Kral Abdullah Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da, ülkesinin adil ve işleyebilir bir çözümü desteklediğini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras da, zorlukları aşmak ve Doğu Akdeniz’de fırsatları değerlendirmek için mükemmel bir girişim başlattıklarını söyledi.

Tsipras, üçlü ortaklığın stratejik bir beklentisi olması, bu nedenle güçlü temel üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı, 1,5 milyon mülteci barındıran Ürdün’ü Avrupa Birliği’nin desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün liderleri ortak ilgileri olan birçok konuda işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt ettiler

Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün liderleri üçlü bir ortaklık kurmaya karar verdiler ve bu ortaklığın ilkeleri üzerinde görüş birliğine vardılar, üç ülkenin ortaklığının ayırımcı olmadığını, herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını, uluslararası hukuka tam saygı esasında kurulduğunu, bu ortaklığın amacının ve ilkelerinin Birleşmiş Milletlerin ve BM Güvenlik Konseyi Kararları’nda saklı olduğunu belirttiler; iyi komşuluk ilişkilerini, uluslararası barış ve güvenliği, devletlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıyı taahhüt ettiler.

Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında salı günü Lefkoşa’da yapılan ilk Üçlü Zirve’den sonra yayımlanan Ortak Beyannamede ,

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Ürdün Kralı II. Abdullah, zirvede üç ülke arasında ilgileri olan alanlarda işbirliğini güçlendirmek için zemin hazırlama taahhüdünde bulundular ve ikinci Üçlü Zirve’yi Ürdün’de yapmaya karar verdiler.

Liderler, bunun statik değil dinamik bir süreç olduğunu belirttiler ve “Sadece kamu sektöründe değil aynı zamanda özel sektörde ve bir bütün olarak diğer ilgili ortaklara ve toplumlarımıza uzanacak bu ortaklığı derinleştirip zenginleştirme ve genişletmeye hazırız” dediler.

Bu üçlü mekanizma statik olmadığını, derinlemesine yayılacağını, genişleyeceğini belirten liderler, bu taahhüdü kolaylaştırmak için Dışişleri Bakanlıklarını görevlendirdiler.

Liderler, “Üçlü işbirliğimizin ülkelerimize, halklarımıza ve bölgeye faydalı olacağına inanıyoruz. Tam potansiyelini anlamaya katkıda bulunacak sinerjilere tam olarak bağlı kalmaya kararlıyız. Bu üçlü zirve, bizim kesinlikle katkıda bulunacağına inandığımız ortaklığımızın kendi yolunda, bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahı için daha da gelişmesinin yolunu açacaktır” şeklinde görüş beyan ettiler.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Tsipras ve Ürdün Kralı Abdullah ortak beyannamede , bölgede çok yönlü sorunların bölgesel ve uluslararası düzeyde yakın işbirliği gerektirdiğini, bu ortaklığın, bölgenin geleceği için aynı değer, ilk eve vizyonu paylaşan ülkeleri arasında, barış, güvenlik istikrar ve refaha katkı ortak hedefine hizmet edeceğine inandıklarını vurguladılar; bugünkü zirvenin kendilerine, bölgelerindeki karmaşıklıklar üzerinde görüşlerini paylaşma ve tartışma fırsatı verdiğini söylediler.

Çeşitli uluslararası ve bölgesel konulara da değinen liderler, Filistin-İsrail anlaşmazlığına, iki devletli çözüm temelinde, uluslararası hukuk, ilgili BM kararları ve Arap Barış İnisiyatifine uyumlu, kalıcı, adil ve üzerinde müzakere edilmiş kapsamlı bir çözüm bulunmasını desteklediklerini tekrarladılar.

Ortak beyannamede , “Semavi dinlerin kutsal şehri Kudüs’ün statüsünün, Filistin-İsrail anlaşmazlığı için Haziran 1967 öncesi bağımsız bir Filistin devleti kurulması garantisiyle, İsrail’le yan yana yaşayacak, Doğu Kudüs’ün başkenti olacağı, kapsamlı bir çözüm içerisinde kararlaştırılması gerektiği ortak görüşümüzü korumaktayız.Ürdün’ün Orta Doğu Barış Süreci’ndeki önemli ve yüksek yapıcı katkılarını, Majesteleri Kral II. Abdullah ibn Al-Hussein’in, şehrin kutsal bölgelerini, Kudüs’ün yasal ve tarihi statükosunu koruma ve kollama çabalarını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz” denildi.

Liderler ayrıca, Kıbrıs sorununa, uluslararası hukuk, Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çizgisinde, adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm için BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu altında müzakere sürecinin devamını tamamen desteklediklerini vurguladılar.

Ortak beyannamede , “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Hükümeti’nin adayı yeniden birleştirecek bir çözüme ulaşma, Kıbrıs’ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını takdirle karşılıyoruz. Kapsamlı bir çözümün sadece Kıbrıs halkının değil ayrıca bölgedeki barış ve istikrar için de önemli katkı sağlayacağının altını çiziyoruz” dendi.

Ortak beyannamede, Ürdün’ün terörizmle mücadele çabalarının içtenlikle desteklendiği kaydedildi, çok sayıda mülteci alarak ve ciddi insani sonuçlarla karşı karşıya kalarak büyük bir görev üstlenen ülkelere destek ve dayanışmanın temel ilkelerinin uygulanması gerektiği de vurgulandı.

Bu bağlamda, AB’nin Ürdün’ü 1,3 milyon Suriyeli mülteciyi barındırarak yük ve sorumluluk altına girmesinde desteklemesi gerektiği tekrarlandı; Yunanistan’ın mülteci kabul ve barınmasındaki önemli rolünün altı çizildi.

Liderler, AB-Ürdün ilişkilerinin önemini belirttiler, bu karşılıklı yarar ortaklığının güçlendirilmesi için ortak açık isteklerindeki memnuniyetlerini ifade ettiler, bu anlamda bu işbirliğinin her düzeyde daha da artırılmasının kolaylaştırılmasını taahhüt ettiler.

Ortak beyannamede liderler, “Birlik Anlaşması ve yeni Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde, AB-Ürdün Sözleşmesi dahil AB-Ürdün 2016-2018 Ortaklık Önceliklerinin uygulanmasını bekliyoruz. AB-Ürdün ilişkilerinin tüm görüntüsünde yakın işbirliğinin bölgesel istikrar ve güvenlik için zorluklara çare yaratma kapasitesini artıracağına, terörizmle ve aşırı şiddetle mücadele yeteneklerini destekleyeceğine inandıklarını” dediler.

Liderler ayrıca, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını, Suriye yönetiminde, ülkede istikrarı sağlayacak, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uyumlu siyasi bir çözüm elde etme çabalarını, Irak’ın da birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini bildirdiler.

Üç ülkenin işbirliğiyle ilgili olarak üç lider, bu işbirliğini ortak çıkar alanlarında açmaya ve pratik anlamda hem kamu hem de özel sektörde sinerjileri cesaretlendirmeyi incelemeye karar verdiklerini duyurdular.

Liderler, hazırlık çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını, Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarlık/Genel Müdürlük düzeyinde iki hazırlık üçlü toplantısının sonuçlarının Lefkoşa’da (2016) ve Atina’da (2017) yapıldığını, öncelikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Tarım, Akuakültür, Turizm, Ulaşım ve Deniz Taşımacılığı, Eski Eserlerin Korunması ve Sağlık alanlarında iki ortak öneri formüle ettiklerini belirttiler.

Liderler, ilgili yetkililerimiz tarafından belirli işbirliği alanlarında hazırlanan çalışma belgelerimizi uygun bulduklarını ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Yunanistan Başbakanı Tsipras: Ürdün’ün Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki işbirliğine katılması önemlidir

Lefkoşa’da yer alan Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Üçlü Zirvesine katılmak amacıyla adada bulunmakta olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, zirve çerçevesinde salı sabahı başkanlık sarayında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile baş başa görüştü.

Görüşme sırasında kısa bir açıklamada bulunan Tsipras, bölgede önemli rol üstlenen Ürdün’ün Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlenmesi çalışmalarına katılmasını önemli bir gelişme olarak niteledi.

Başbakan, gerçekleştirilen zirve ile bölgenin önemli bir ülkesiyle üçlü seviyede bir işbirliği kurulduğunu vurguladı ve “Ürdün Orta Doğu bölgesinde ve özellikle göçmenlerin akışı ve güvenliği konusunda önemli bir rol oynuyor” dedi.

Tsipras, Kıbrıs ve Yunanistan’ı bölgede barış ve işbirliği sütunları olarak teşvik etme yönelik ortak stratejinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirterek “bölgedeki rolümüzü ve varlığımızı geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Rolümüzü geliştirmek ve güçlendirmek ortak hedefimiz olmaya devam ediyor” şeklinde konuşan Aleksis Tsipras, 28 Ocak tarihinde yer alacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir diyalog penceresinin açılacağı görüşünü ifade etti.

Konuk yetkili, devamla, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunması amacıyla müzakerelerin yeninden başlamasını desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ise Yunanistan Başbakanı’nın adada bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki düzenli istişarelerden dolayı yakın bir işbirliğin sağlandığını ve aynı zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgedeki ülkelerle ilişkiler kurulması amacıyla ortak çalışmalarına devam etmelerinin önemine işaret etti.

“Mısır, İsrail ve Lübnan ile mükemmel ilişkilerde bulunduğumuzu inanmak istiyorum ve perspektifler mükemmeldir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, aynı zamanda Ürdün ile de göç, Orta Doğu meselesi, Suriye sorunu ve teröre karşı mücadele dâhil bölgede yaşanan sorunları ele almak için yakın bir işbirliğinde bulunması dileğini ifade etti.

Tsipras, adadaki ziyareti çerçevesinde ve özel bir tören sırasında Yunanistan Cumhuriyeti’nin Şeref Madalyası’nı Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zenon’a taktı.

Ürdün Büyükelçisi: Lefkoşa, Atina ve Amman arasındaki işbirliği bölgede model olabilir

Ürdün Hâşimi Krallığı’nın Kıbrıs Büyükelçisi Mohammad El Fayez, Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki Üçlü Zirve’nin bölgede işbirliğine model olacağını belirtti.

Salı günü Lefkoşa’da yapılacak olan ilk Üçlü Zirve öncesinde Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Büyükelçi El Fayez, Ürdün Kralı II. Abdullah, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras arasında birçok konuda mutabakat bulunduğunu, Amman’ın 50 yılı aşkın bir süredir her iki ülkeyle de iyi ilişkilerini koruduğunu ifade etti.

Kral Abdullah’a Lefkoşa ziyaretinde, aralarında Başbakanı Hani Mulki ve bazı Bakanlar Kurulu üyelerinin de bulunduğun üst düzey yetkililer eşlik edecek.

Zirve çerçevesinde Kıbrıs ve Ürdün eğitim, sağlık, tarım ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalayacaklar, ayrıca her üç ülkenin de deniz ulaşımı ve eski eserler gibi konularda üçlü mutabakat zaptları anlaşmaları imzalamaları bekleniyor.

El Fayez, bu üç anlaşmanın son aşamada olduğunu, ilgili heyetlerin teknik ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını, her şeyin yolunda gitmesi halinde anlaşmaların salı günü ilgili bakanlar tarafından imzalanacağını bildirdi.

Başka anlaşmaların da yolda bulunduğuna işaret eden Ürdün Büyükelçisi, Amman’ın Kıbrıs ve Yunanistan’la kapsamlı ikili ve üçlü işbirliği arzuladığını vurguladı.

Enerji konusunda karşılık anlaşmayla ilgili bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi, bunun oldukça yeni bir sektör olduğunu, her iki ülkenin de işbirliği potansiyelini araştırdığını kaydetti.

Üç ülke arasında siyasi ilişkilerin mükemmel olduğuna; karşılığında bölgede daha fazla istikrara yol açacak ekonomik işbirliğine öncelik verildiğine dikkat çeken El Fayez, “Ekonomi En önemli konudur. Siyasi ilişkiler vardır ve mükemmeldir” dedi.

İlişkileri halkın ve liderlerin amaçları çizgisine getirmek için ekonominin her alanında iyi bağlantılar kurmak gerektiğini anlatan Ürdün Büyükelçisi, bunun için bu alanlar üzerinde yoğunlaştıkların, ekonomik bağların istikrar ve güvenliği teşvik etmek için en iyi yol olduğunu vurguladı.

Ürdün’ün Kıbrıs’la ilgili görüşü “sağlam”dır

KHA’na ülkesinin son 70 yıldan bu yana istikrarlı bir dış politika sürdürdüğünü, Kıbrıs sorununda da Amman’ın görüşünün ‘çok salam ve açık’ olduğunu bildiren Büyükelçi El-Fayez, “Biz her zaman Güvenlik Konseyi’nin dünyadaki birçok konuyla ilgili kararanlarına bağlıyız. Kıbrıs da bunlardan biridir. Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamakla ilgili Kıbrıs’ın görüşlerini güçlü biçimde destekliyoruz ve insanların geçmişte olduğu gibi barış içerisinde yaşamasına izin verecek olan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine destek veriyoruz” dedi.

Amman’ın Brüksel ile ilişkileri konusunda da Büyükelçi El Fayez, Lefkoşa’nın AB üyesi ülkelere Ürdün’ün görüşlerini iletmedeki rolünden duyduğu memnuniyeti ifade etti; Cumhurbaşkanı Anastasiades’in birçok kez, ‘Ürdün’ün Kıbrıs’ı AB’deki elçisi olarak düşünmesini söylediğini’ hatırladığını belirtti.

“Bizim her zaman Avrupa Birliği içerisinde dostlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır, Kıbrıs ve Yunanistan da bu ülkeler arasındadır” şeklinde konuşan Ürdün Büyükelçisi, uluslararası toplumun desteğinin bölgede acil bazı sorunlarla mücadelenin önemli olduğuna, Ürdün’ün, bu karmaşık sorunların halledilmesine uluslararası toplumun da katılmasını savunan Kıbrıs ve Yunanistan’la aynı ortak görüşü paylaştığına işaret etti.

Geçmişte çok şey yapıldı

Ürdün Hâşimi Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti, 1962’de ikili ilişkiler kurdular. Amman 2016’da Kıbrıs’ta büyükelçilik açtı. El-Fayez son zamanlarda Kıbrıs ve Ürdün arasındaki ilişkilerin çarpıcı biçimde arttığını vurguladı.

Büyükelçi El Fayez, “Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Ürdün’e iki yıl önce yaptığı resmi ziyaretten sonra Ürdün, ilişkileri artırmada çok ciddi olduğunu vurgulamak amacıyla Kıbrıs’ta bir büyükelçilik açılmasına karar verdi” dedi; cumhurbaşkanı ve bakanların o zamandan bu yana kendilerine yardım ettiğini anlattı, bu nedenle bir yıl içerisinde birçok iş başarıldığını kaydetti.

Şu ana kadar yapılan birçok için siyasi ilişkiler için zemin hazırlamak ve iş camiasının daha yakın işbirliği yapması üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Mohammad El Fayez, insandan insana temasları artırmak için de daha fazla şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

İş ilişkileri konusunda da Ürdün’ün Kıbrıs Büyükelçisi, görevine başladıktan sonra ilk işinin Ürdün-Kıbrıs İş Derneği’ni kurmak için çalışmak olduğunu, geçen yılın başında bunu başardıklarını, üyelerin yarısının Ürdün’den, yarısının Kıbrıs’tan geldiğini söyledi.

Her iki ülkeden iş adamlarının geçen Mayıs ayında Amman’da ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini, Lefkoşa’da yeniden toplanmaya çalıştıklarını anlatan El Fayez, ikili ticaretin hala beklenen düzeyde olmadığını ancak potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Şu an iki tarafın her ülkede de, turizmi tanıtmak ve insanların diğer ülkeyle ilgili bilgilerini artırmak için bir kültürel hafta, Ürdün’de bir Kıbrıs haftası ve Kıbrıs’ta bir Ürdün haftası düzenlemek için çalıştıklarını duyuran Büyükelçi son olarak iki ülkenin ve Yunanistan’ın Güney Amerika veya Asya gibi ülkelerden turist gruplarını çekmek, Ürdün, Kıbrıs ve Yunanistan’a ortak seyahatler düzenlemek için birlikte çalışabileceklerini, paket tekliflerin şu an masada olduğunu, en kısa zamanda yürürlüğe koymanın umulduğunu belirtti.

