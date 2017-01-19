Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Tsanakopoulos: Garantiler ve güvenlik konularının tartışmaya başlanması hedefi başarıldı

Politika editörlerini bilgilendirmesi sırasında, Kıbrısla ilgili Cenevre konferansında, Yunanistan`ın tutumuyla ilgili basında çıkan haberlere değinen Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tsanakopoulos, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında ortaklaşa belirlenen stratejiyi başarıyla ilerleterek, Rum tarafının uzun bir zamandır arzuladığı gibi, güvenlik ve garantiler konusundaki tartışmaların başlamasını güvence altına almayı başardığını söyledi.

Tsanakopoulos, her tarafın yaptığı eleştiriler, Kıbrıs ve Yunanistan içinde ve dışında sadece olumsuz kişiler dışında başka hiç kimseye hizmet etmeyen basında yayınlanan yazılara değindi. Sayın Kotzias’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti ile ortaklaşa belirlediğimiz stratejiyi başarıyla ilerlettiğini ve uzun zamandır arzuladığımız gibi garantiler ve güvenlik konularının tartışılmaya başlamasını başardığını” vurguladı. Bu görüşmelerin yoğun olarak ve teknik takvimler olmaksızın yapılacağını ve Atina`nın Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından temsil edileceğini ve 18-20 Ocak tarihleri arasında İsviçre`de gerçekleştirilecek teknik müzakereler çerçevesinde ortak bir zemin bulmak için Yunan hükümetinin tek ve birlik olarak, Kıbrıslı yetkililerle sürekli iletişim ve eşgüdüm içinde zor görevini sürdüreceğini vurguladı.

Yunanistan Hükümeti Sözcüsü, Kıbrıs sorununa BM kararlarına dayalı, garantörler ve yanabcı askerler olmaksızın, tüm Kıbrıs halkının yararına olacak, adil, yaşayabilir bir çözüm bulunması konusunda Atina`nın pozisyonun sabit kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. Sözcü, Cenevre`de kaydedilen ilerleme adımlarını çok önemli olarak niteledi. Atina ve Başbakanın, diğer tarafın uzlaşmaz tavrına cevabının, ilkelerimize mutlak bağlılık ile diyalog olacağını kaydetti. Yunan hükümetinin, pusulasının, hiç bir zaman korkutma, inkâr ve bahaneler olmayacağı konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

Pazartesi BM Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile ilgili konunun da gündeme gelip gelmediğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Tsanakopoulos, BM Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklamalarla, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile sorunlar yaşandığı konusunda basında yayımlanan yazıları yalanladığını açıkladı.

Sözcü, BM Genel Sekreteri Guterres`in Yunanistan Başbakanı ile temaslarında sadece Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması koşullarının tartışıldığını söyledi. Basında çıkanların, sırtından bıçaklama olduğunu, bunun sadece ve sadece, gerek Yunanistan, gerekse Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması yönündeki dürüst çabalarına engel oluşturmak hedefiyle yapıldığını kaydetti.

Diğer bir soruyu yanıtlayan Yunanlı Sözcü, Yunan hükümeti adına, ikili görüşmeler konusunda bir açıklamada bulunmayacağını, bu konunun sadece Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafını ilgilendirdiğini söyledi. Yunan hükümetine gelince, sadece garantile ve güvenlik konularına karıştığını ve bu konuların müzakere masasına 1974`ten sonra ilk defa resmen yatırıldığını söyledi. Bunun önemli bir gelişme olduğunu belirten Sözcü, bazı görüş ayrılıkları olmaya devam ettiğini, hala bazı zor ve çözümü zor konular olduğunu ancak, bağlılık ve kararlılık “adil ve yaşayabilir bir çözüm bulmayı başarma fırsatına sahibiz” dedi.