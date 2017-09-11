Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Mouzalas,Türkiye ile AB arasındaki Mutabakatın işlemesi önemli

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, Yunan adalarına geçiş yapan sığınmacı sayısında geçen ay yaşanan artışa ilişkin, “Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatının bozulduğuna dair bir işaret yok. Mutabakatın işlemesi önemli” dedi.

Mouzalas, Yunanistan’ın Selanik kentinde bir araya geldiği gazetecilere, ülkede kalan sığınmacıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmen mutabakatının Yunanistan’ı oldukça rahatlattığını belirten Mouzalas, “Göçmen geçişini yüzde 95’ten fazla azaltan mutabakat sayesinde, yeniden yerleştirme gibi programlarla sığınmacıların güvenli yerlere ulaştırılmasına imkan sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Mouzalas, mutabakat sayesinde Yunanistan’da durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, “Göçmen geçişinde artış çok yüksek değil. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının bozulduğuna dair bir işaret yok. Mutabakatın işlemesi önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili herhangi bir ülkenin suçlanmaması gerektiğine dikkati çeken Mouzalas, sorunun göçmen kaçakçılarından kaynaklandığını kaydetti.

Mouzalas, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçiş yapan sığınmacı sayısında artış görüldüğünü dile getirerek, bunların yüzde 80’inin ise Pakistan uyruklu olduğunu ifade etti.

Yunanistan’a Ege üzerinden geçen sığınmacı sayısı ağustosta 3 bin 695’e yükselerek, mutabakatın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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