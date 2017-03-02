Yunanistan gazetesinden Kardak iddiası: Trump yönetimi Ankara’yı uyardı Reviewed by Momizat on Mar 02 . Ankara ve Atina arasında krize neden olan Kardak kayalıkları için Washington yönetiminin devreye girdiği iddia edildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gerçek Ankara ve Atina arasında krize neden olan Kardak kayalıkları için Washington yönetiminin devreye girdiği iddia edildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gerçek Rating: 0