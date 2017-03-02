Yunanistan gazetesinden Kardak iddiası: Trump yönetimi Ankara’yı uyardı
Ankara ve Atina arasında krize neden olan Kardak kayalıkları için Washington yönetiminin devreye girdiği iddia edildi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Atina ile gerilime neden olan Kardak kayalıkları için peş peşe açıklamalar gelmişti.
Yunanistan gazetelerinden Ekathimerini, Donald Trump yönetiminin Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilimi azaltmak için devreye girdiğini öne sürdü.
CNN Türk’ün haberine göre, haberi ismi açıklanmayan ABD’li kaynaklara dayandıran gazete, “ABD, kısa bir süre önce Ankara’dan, Ege Denizi’ndeki agresif tutumunu yumuşatmasını istedi” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet