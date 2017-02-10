Yunanistan eurodan çıkıyor mu?

Yunanistan’da hükümet ve kredi kuruluşları arasında uzlaşma sağlanamıyor. Ülke eurodan çıkarsa Çipra’ı bir erken seçim mağlubiyeti bekliyor.

Yunanistan’da kreditörlerle yürütülen yeni müzakere sürecinin tıkanması sonucu ülkenin gündemine yeniden gelen “ulusal para birimi Drahmi’ye geri dönüş” opsiyonu Syriza-Bağımsız Helenler(ANEL) Koalisyon Hükümetini kara kara düşündürüyor.

AVRUPA’DAN SERT MESAJLAR

Atina’ya an itibariyle Avrupa’dan ulaşan mesajlar iç açıcı değil. Geçtiğimiz saatlerde konu ile konuşan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Syriza-ANEL Hükümetine yeni bir ültimatom gönderdi. Wolfgang Schäuble’ye göre hali hazırda, Yunanistan Hükümetinin iki seçeneği bulunuyor. Ya ivedilikle Aleksis Çipras Hükümeti yeni kemer sıkma önlemlerini gündemine alacak ya da vakit kaybetmeksizin Yunanistan’ın ulusal para birimine dönüşü için işlemler başlatılacak. Schäuble’ye göre Yunanistan’ın bu iki seçenekten başka bir opsiyonu yok ve bu durumdan Çipras ve arkadaşları sorumlu.

Diğer yandan, Schäuble ile beraber, bugünkü yeni baskısında, Economist dergisi de Atina’ya sert bir mesaj gönderiyor. Yunanistan ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendiren dergi, artık Yunanistan ekonomisi için önemli kararların alınacağı vaktin gelmiş olduğu uyarısında bulunuyor.

HÜKÜMETTE KRİZ VAR

Avrupa kanadından gelen son sert mesajlar Yunanistan kabinesinde çalkantılara ve moral bozukluğuna neden oluyor. Hükümet üyeleri kameralar önünde “her şey yolunda” mesajı vermeye çalışsa da, kapalı kapılar ardında Çipras’ın önemli kararların arifesinde bulunduğu yorumları yapılıyor.

Atina’daki son yorumlara göre Çipras, şayet önümüzdeki günlerde kreditörlerle müzakerede bir anlaşma durumu ortaya çıkmazsa, ya yeni kemer sıkma önlemleri almak durumunda kalacak ya da hiç istemediği ikinci bir opsiyonu gündeme getirecek. Bu opsiyon Yunanistan’da erken seçim sürecini öngörüyor.Yunanistan’da yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi ile Syriza arasındaki makas bir hayli açılmış durumda. Yeni Demokrasi Syriza’ya en az yüzde onluk bir fark atmış durumda. Bu nedenle, Syriza şimdilik erken seçimleri elinden geldiğince erteletmeye çalışıyor.

Gazeteduvar