Yunanistan Enerji Bakanı Stathakis: “Akdeniz’deki doğal gaz boru hattı ve elektrik bağlantıları planları durmayacak”

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, doğal gaz boru hattı ile İsrail-Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısına ilişkin planların normal bir şekilde ileriye götürüleceğini ifade etti.

Politis gazetesi, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis’in, Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (APE-MPE), TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan ile Kıbrıs arasında deniz sınırı bulunmadığı şeklindeki açıklamasını sorması üzerine bu açıklamaları yaptığını yazdı.

Habere göre Stathakis açıklamasında ayrıca uluslararası kurallara saygı duymanın, komşu ülkelerle, ilişkilerin kurulmasında ve geliştirilmesinde en iyi zemini teşkil ettiğini belirtti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, uluslararası kurallardan doğan ekonomik bölgeler belirlenmesine ilişkin net görüşlerle, AB üyesi ülkeler olduğunu, sonuç olarak ne boru hattında, ne de elektrik bağlantılarının, gündeme getirildiği şekilde uluslararası kuralları ihlal etmesinin söz konusu olmadığını savundu ve planların, normal şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Haravgi gazetesine göre Stathakis açıklamaları çerçevesinde, Girit ve İyon Denizi’nde hidrokarbon araştırmalarına ilişkin ihaleler konusunda ise, bunun, büyük şirketlerin Yunan ekonomisine ve perspektiflerine yönelik güveni ortaya koyduğunu belirtti.

Stathakis, bu gelişmelerle Yunanistan’ın, önemli yatakların değerlendirilmesi perspektifine yönelik olarak Akdeniz bölgesindeki komşu ülkelerle, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile ortak yürüyüşe sahip olduğunu da ifade etti.

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