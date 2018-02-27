Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias:Türkiye uluslararası hukuka ciddi ihlaller yapmıştır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunan Yayın Kurumu’na verdiği demeçte, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne (MEB) yönelik ihlallerini yorumladı; “Türkiye uluslararası hukuka ciddi ihlaller yapmıştır” dedi.

Kotzias demecinde, Türkiye’nin yabancı ülkelerin MEB’inde deniz tatbikatları düzenlediğinin ve açık deniz serbestisine uyulmasıyla ilgili uluslararası hukuk hükümlerini ihlal ettiğinin altını çizdi; Türkiye’nin yabancı karasularda NAVTEX yayınlama yetkisi bulunmadığını da hatırlattı.

Bu faaliyetlerin Kıbrıs’ın enerji planlarını etkilemeyeceğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, sonraki enerji planlarında Fransa ve ABD de bulunduğu için Türkiye’nin saldırgan tutumunda ısrar etmemesi gerektiğine işaret etti.

AB Konseyi’nin, Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’inde ve Ege’de yarattığı durumla ilgili son açıklamasını yorumlayan Nikos Kotzias, “Çok sert bir açıklamaydı, 1996’da Kardak’daki olay için yayınlanandan çok çok katıydı” dedi.

Yunan Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu özünde bir istila ve işgal sorunudur. Crans-Montana’daki müzakereler sırasında sorunun özü, Yunan ve Kıbrıs Rum liderliği tarafından layıkıyla gösterilmiştir. Türkiye’nin garanti hakları artık görüşülemeyen bir tabu değildir.”

“Uluslararası toplum şimdi, 1970’ten bu yana ilk kez Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde yer almaktadır ve bu taleplerin mantıklı olduğunu tamamen desteklemektedir.”

Kha