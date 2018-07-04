Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Yeni bir konferanstan önce garantiler ve güvenlik konusunda anlaşma sağlanmalıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununda yeni bir konferansın düzenlenmesinden önce ülkesi ile Türkiye’nin garantiler ve güvenlik konusunda bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.

Kotzias, Yunan “Sto Kokkino” radyo istasyonuna açıklamalarda bulunarak, Yunanistan’ın söz konusu görüşünü Cenevre ve Crans-Montana konferanslarından önce desteklediği bir görüş olduğunu ifade ederek Türkiye’nin ilk kabulüne rağmen gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmamasının sorumluluğunun Sayın Eide’de olduğunu belirtti.

Bakan, “Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Pekin’de yaptığı görüşme sırasında bunların ele alınmasının gerektiği görüşünü ifade etti ve Sayın Erdoğan bunların tartışılmasının gerektiğini kabul etti. Ancak daha sonra Sayın Eide’nin yüzünden Türkiye bu anlaşmayı izlemedi, dolayısıyla Kıbrıs sorununun bu kritik sorunları üzerinde gerekli ön hazırlıklar yapılmadan Crans-Montana’ya gittik” dedi.

Dışişleri Bakanı, Atina ve Ankara’nın Türkiye’deki seçimlerden önce konu üzerine bir ilk istişarede bulunduklarını ifade ederek Türkiye’nin yeni hükümetinin varılan anlaşmayı uygulayacağını diledi.