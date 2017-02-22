Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Kıbrıs sorunundaki sürecin ertelenmesi kötü bir gelişme olacak Reviewed by Momizat on Şub 22 . Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan sürecinin ertelenmesinin "kötü bir gelişme" olacağını ve sürecin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan sürecinin ertelenmesinin "kötü bir gelişme" olacağını ve sürecin Rating: 0