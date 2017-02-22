Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Kıbrıs sorunundaki sürecin ertelenmesi kötü bir gelişme olacak Reviewed by Momizat on . Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan sürecinin ertelenmesinin "kötü bir gelişme" olacağını ve sürecin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan sürecinin ertelenmesinin "kötü bir gelişme" olacağını ve sürecin Rating: 0
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Kıbrıs sorunundaki sürecin ertelenmesi kötü bir gelişme olacak

Haber Tarihi:: 22 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan sürecinin ertelenmesinin “kötü bir gelişme” olacağını ve sürecin hayatta kalması gerektiğine işaret etti.

Bakan, “Bunun için Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı`nın talebi üzerine Cenevre`de ikinci bir konferansın yapılmasını kabul ettik” dedi.

Yunan SKAI televizyonuna açıklamada bulunan bakan, Kıbrıs ve Lefkoşa`nın garantiler ve güvenlik konusunda ortak bir politika takip ettiğini vurguladı.

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