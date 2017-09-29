Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias:Güvenlik ve garantiler konularının ele alınması Yunan diplomasisin başarısıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakere masasında garantiler ve güvenlik konularının ele alınmasını “Yunan diplomasisinin başarısı” olarak niteledi.

Yunanistan’ın ERT televizyon kanalına açıklamada bulunan ve Kıbrıs sorununa da değinen Bakan Kotzias, “Kıbrıs sorununu Kıbrıs Türk toplumunun görüşlerinin bir meselesi olarak tartışmayı sona erdirmeyi başardık” şeklinde konuşarak, Kıbrıs sorununun özünün Türk istila ve işgali olduğunu vurguladı.

Bakan, devamla, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs sorununa garantiler ve müdahale haklarıyla bir çözüm bulunmasının mümkün olmadığını da kabul ettiğini belirtti.

Kotzias, 12 Ekim tarihinde Türkiye’de resmi temaslarda bulunacağını da açıkladı.