Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Garanti Antlaşması’nın varlığının sona ermesi gerektiğini kanıtladık.Güvenlik ve askerin uzaklaştırılması için iki çalışma grubu oluşturulmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias,Garanti Antlaşması’nın görüşüldüğünü belirterek, “varlığının sona ermesi gerektiğini kanıtladık” dedi.

Kıbrıs konferansının salı günkü garantiler ve güvenlik konusunun ele alındığı oturumun ardından basına açıklamada bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, gelişmelerin ne olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin Crans- Montana’ya yeniden geleceği ile ilgili bir soruya, “bana sorsanız bir şey değişmedi; ancak gelmesi iyidir” yanıtını verdi.

Kotzias, salı günkü toplantı sırasında görüşmelerin Garanti Antlaşması üzerinde yapıldığını belirterek Garanti Antlaşması’nın varlığının sona ermesi gerektiğini kanıtladıklarını söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, “İttifak antlaşması ve Türk ordularının varlığı ile ilgili on soru masaya koyduk ve birilerinden yanıt bekliyoruz” dedi.

Bakan, tarafların çoğunun sunulan soruları mantıklı ve doğru bulduklarını belirterek “ilerleme sağlanması için tek yoldur” dedi.

Kotzias, bazılarının bu konuları özlü bir şekilde ele almadıklarını ve bu nedenle “bir sonuca varamıyoruz” dedi.

Bazılarının sürekli başbakanların Crans-Montana’ya gelmesini istediğini ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, sözlerini, “Onlara, başbakanların İsviçre’ye gelmesi için ilerleme sağlanması gerektiği yanıtını verdim” diyerek tamamladı.

——-

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias: Güvenlik ve askerin uzaklaştırılması için iki çalışma grubu oluşturulmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, güvenlik durumu ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasını açıklayarak, yarın, çarşamba günü, generallerin himayesinde, askerin uzaklaştırılmasıyla ilgili ikinci bir grubun oluşturulacağı ümidini dile getirdi.

Crans- Montana’da gerçekleştirilen Kıbrısla ilgili konferansın öğleden sonraki toplantısına varışında, Kotzias, iki çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı. “Birisi konusunda anlaşmaya varıldı ve çalışmaya başladı, ikincisi için de yarın sabah karar alınmasını umuyorum” dedi.

Kotzias birinci çalışma grubunun Kıbrıs’ta yeni güvenlik sistemiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, “biz müzakerede güvenliğin asker anlamına gelmediği konusunda ısrar ediyoruz çünkü bu 21. Yüzyıla değil, 17. ya da 18. Yüzyıla ait bir düşüncedir” dedi.

İkinci gruba gelince, Kotzias, “ümit ederim yarın da askerin uzaklaştırılmasıyla ilgili grup ta kurulur ve bu konuda uzman askerlerimizin de gelmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konuyla hem fikir olup olmadığı sorusuna, Kotzias, “kabul edip etmediğini bilmiyorum ama buna katılacak” yanıtı verdi.