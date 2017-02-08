Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: “Türkiye’nin “saçmalıkları”, Bakanlığın daha akıllı olmasını gerektirir”

Yunanistan Dışişleri Bakanı salı günü yaptığı açıklamalarda, Yunanistan`ın, gerek Kıbrıs, gerekse Ege konusunda Türkiye`nin saçmalıklarına karşı kendini koruma mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yayınlanan haberde Yunan Parlamentosu, Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı Örgütü Kanununun değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen özel bir toplantıda konuşan Nikos Kocias, neden kendisinin, yukarıdaki sorunlara, bilgileri ve önerileriyle yardımcı olabilecek akademik alandan insanlarla diplomatik hizmetlerin denetlenmesini istediğini anlattı.

Bu konumunu desteklemek amacıyla, Kıbrısla ilgili Cenevre Konferansını örnek olarak göstererek “oraya altı hukuk profesörüyle gittik” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu size de yapmayacak mıydınız? Bunlardan birisi FIR konusunda, diğeri Federal Uluslararası Kuruluşlar, diğeri Uluslararası Deniz hukuku konusunda uzmandı. Siz de olsaydınız götürmeyecek miydiniz? Biri hariç, diğerlerinden hiç biri hükümet partilerine ait değildi. Onlar, bu konularda ülkenin sahip olduğu en iyi uzmanlardandır ve Bilimsel Konseye onları tavsiye ederim”.

“Kıbrısla ilgili yeni anlaşmada sorunlar var. ikili konularda Türkiye tarafından yapılan sözlü saldırılar, Yunanistan`a ait adalar konusunda yaptığı açıklamalarla uluslar arası hukuku çiğnemesi… Tüm bunların sonucu olarak, ülkemizi en iyi yasal yollarla korumaya çalışmayacak mıyız?”

Kocias, kurmak istediği Bilimsel Konseyin, Yunanlı savcı ve şu an Avrupa Konseyi İdari Mahkemesi Başkanı, İnsan Hakları Mahkemesi ilk başkan yardımcısı ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Christos Rozakis tarafından önerilen 7 akademisyenden oluşacağını ve Rozakis`in bu görevi kabul ettiğini açıkladı.