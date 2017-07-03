Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor Reviewed by Momizat on Tem 03 . Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak" dedi. Kıbrıs Konferansı'nın 6'ıncı ve en kritik gününde açıklama yapan Yunanista Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak" dedi. Kıbrıs Konferansı'nın 6'ıncı ve en kritik gününde açıklama yapan Yunanista Rating: 0