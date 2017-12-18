Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias: “Müzakereler ancak Rum tarafı ve Yunanistan’ın önkoşulları yerine gelirse yeniden başlayabilir”

Koçias: “Müzakereler ancak Rum tarafı ve Yunanistan’ın önkoşulları yerine gelirse yeniden başlayabilir”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Real News’e verdiği demeçte, müzakerelerin ancak Kasım 2016’da belirlendiği gibi Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın önkoşulları yerine gelirse yeniden başlayabileceğini söyledi.

Kotzias, Erdoğan’ın Yunanistan’a diplomatik ziyaretinin hazırlıklarında, bu yönde olumlu adımlar bulunduğunu, her iki tarafın Kıbrıs Sorunu üzerinde gelecekte Uluslararası Zirve olmadan hazırlık yapılması yönünde görüş birliği bulunduğunu anlattı.

Erdoğan’ın Yunanistan’a ziyaretinde iki tarafın Selanik’te yapılacak bir sonraki toplantının tarihinde anlaştıklarını ifade eden Nikos Koçias, Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin, üzerinde anlaşmazlık olan konuları açık biçimde ele almak için bir fırsat olduğunu belirtti.

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