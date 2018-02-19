Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrougalos: Türkiye’nin her cephedeki davranışı ‘asabiyet’le tanımlanabilir

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos, Türkiye’nin her cephedeki davranışının ‘asabiyet’le tanımlanabileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin, Kıbrıs’ta ve Ege’de olanlarla bağlantısı olduğunu belirtti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı radyosu ‘Praktoreio 104,9FM’e konuşan Katrougalos, Kardak’daki olaydan sonra durumun gerilimin düşürülmesi olarak düşünülebileceğini ancak açıkçası bunun kendileri açılarından bir dikkatsizliği haklı gösteremeyeceğine dikkati çekti; “Çünkü devam eden araştırmalarda neler olacağı konusunda Kıbrıs’ın önünün hala açık olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın bloğundaki sondajın devam edeceğini, bunun Türk tarafının tedirginliğini açıkladığını vurgulayan George Katrougalos, Kardak adacıklarındaki olayla ilgili olarak Yunanistan’ın duruşunun, “her zaman kararlı ve serinkanlı” olması gerektiğini, bunun gerginliğin artmasından kaçınma, aynı zamanda hiçbir oldu bittiyi kabul etmeme anlamına geldiğini ifade etti.