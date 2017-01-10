Yunanistan Başbakanı Tsipras ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası konferansa katılmaları beklenmiyor

Tsipras-Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi konusunda, Atina tarafından bilgilendirilen Kıbrıs Rum tarafı kaynakları, şu anki duruma göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Güvenlik ve Garantiler konusunda Cenevre’de gerçekleşecek uluslararası konferansa katılmaları beklenmiyor.

Aynı kaynaklar, uluslararası konferansın gerçekleştirilmesi planlanan 12 Ocak Perşembe gününe kadar, durumun değişmesi olasılığının olanak dışı olmadığını da belirtiyorlar.

Tsipras ve Erdoğan’ı kimlerin temsil edebileceği konusunda düşünceler olduğunu belirten kaynak, bu konuda henüz net bir karar alınmadığını belirtiyor.

Uluslararası konferansta AB’nin temsil edilmesi konusunda, Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Dış Politika ve Siyasi Güvenlik İşleri Yüksek Müsteşarı Federica Mogherini ve muhtemelen daha başka kişilerin de katılacağı AB heyetinin, Güvenlik ve Garantiler konusunda gerçekleştirilecek konferansta yer alacakları ve tartışmalara katılacakları belirtilmektedir.

Aynı kaynak, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, AB’nin konferanstaki rolünün “özel bir gözetimci” olacağı konusundaki açıklamalarının, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tepkilerinden kaynaklanmış olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Aynı kaynak yine, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin de, gerek siyasi gerekse diplomatik seviyede, Cenevre konferansına katılması olasılığı olduğundan söz etmektedir.

Bu arada, salı sabahı, iki lider, altı açık konunun bulunduğu Yönetim başlığını tartışmaya başlayacak. Pazartesi gerçekleştirilen görüşmede, Yönetim konusunun, kısa sürdüğü ve yarı kesildiği hatırlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, salı günü, üç konunun açık olduğu, AB ve beş konunun açık bulunduğu, Ekonomi başlıklarının da ele alınması bekleniyor.

Pazartesi öğleden sonra, iki lider arasında, Güvenlik ve Garantiler konusunda beyin fırtınasının (brain storming) yer aldığı görüşme ile ilgili olarak, aynı kaynak, her iki tarafın da, karşı tarafın kaygılarını anlamaya çalıştığını ve iki tarafın da, 1960 yılından beri mevcut durumun aynı şekilde devam edemeyeceği, çünkü her şeyin şimdi çok farklı olduğu varsayımıyla yola çıktığını belirtmektedir.

Aynı kaynak yine, Tsipras-Erdoğan telefon görüşmesi sırasında, Güvenlik ve Garantiler konusunda yeni bir şey ortaya çıkmadığını belirtiyor.

Bunun yanı sıra, pazartesi sabahı mülkiyet konusunda gerçekleştirilen tartışmayı zor olarak niteleyerek, dört saat boyunca bu başlıkta açık bulunan altı konuyu tartışan iki taraftan uzmanların (Kıbrıs Rum tarafı, Mülkiyet konusu ile ilgili çalışma heyeti başkanı tarafından temsil edildi) pazartesi sabahı iki lider tarafından alınan ilgili karardan sonra, salı günü, ortaklaşa, Sayın Anastasiades ve Sayın Akıncı’yı tartışma sonuçları konusunda bilgilendirecekleri açıklandı.

Dönüşümlü Başkanlık konusuna gelince, ayı kaynak, bu konuda bir tartışma yer almadığını, ancak her iki taraf arasında bu konuda görüş ayrılıkları bulunduğunu yineledi.