Yunanistan Başbakanı Tsipras: Üçlü işbirliğiyle Kıbrıs ve Yunanistan Güneydoğu Akdeniz bölgesinde istikrar faktörü oldular

Lefkoşa’da yer alan Kıbrıs- Yunanistan- Mısır Üçlü Zirvesine katılmak amacıyla Kıbrıs’ta bulunmakta olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, zirve öncesi Başkanlık Sarayında Nikos Anastasiades ile ikili bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tsipras, Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Mısır, İsrail, Lübnan ve Ürdün ile kurdukları üçlü işbirliğiyle Güneydoğu Akdeniz bölgesinin istikrar faktörleri olduklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras’ın Yunanistan – Kıbrıs – Mısır 5’inci Üçlü Zirvesine katılımını memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ise zirvenin önceki zirveler gibi verimli olacağı inancını ifade etti.

Anastasiades, pazartesi günü Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ifade ederek görüşme sırasında Kıbrıs ve Mısır arasında bir dizi alanda işbirliği sağlanması konusunda görüş teatisinde bulunduklarını söyledi.

Kıbrıs’ta bulunduğu için memnuiyetini ifade eden Yunanistan Başbakanı Tsipras, “uzun zamandır Kıbrıs’ı ziyaret etmedim ve büyük gururla adaya geldim. Bu dönemde yakın bir işbirliğinde bulunduk, önemli bir şey başardık. Hem Kıbrıs hem de Yunanistan istikrarsız bir bölgede istikrar sütunu olarak ortaya çıtılar” dedi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras, devamla, “bölgenin önemli ülkelerinden biri olan Mısır ve aynı zamanda İsrail, Lübnan ve Ürdün ile kurduğumuz üçlü işbirliği ile Kıbrıs ve Yunanistan Güneydoğu Akdeniz bölgesinde istikrar faktörü oldular ve bu çok önemlidir” diye vurguladı.