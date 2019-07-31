Yunanistan Başbakanı: Hiçbir  davranış karşılıksız kalmayacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını, kendilerinin her zaman barış istediklerini ama aynı zamanda uluslararası hukuk temelinde egemenlik haklarını korumak da istediklerini belirtti.

Kıbrıs’a iki günlük ziyaretinin son durağı Kıbrıs’taki Yunan Alayı’nın (ELDIK) kampını ziyaret eden Mitsotakis, sorunlu bir bölgede yaşadıklarını, bölgede güvenlik ve istikrar için birçok sorun bulunduğunu, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenliklerini sorgulayanlara mesajlarının açık ve içten olduğunu, hiçbir yasadışı davranışın karşılıksız kalmayacağı şeklinde olduğunu vurguladı.

“Her zaman barış ve uzlaşma arayışındayız ancak uluslararası hukuka uygun egemenlik haklarımızı da koruruz ve altını çizmek isterim ki yalnız değiliz’ şeklinde konuşan Mitsodakis, AB üyesi ülkelerin desteklerinden söz etti; Kıbrıs’ın MEB’nde sondaj ve Ege bölgesinde uluslararası hukukun ihlaline tepkilerin olacağını, AB/Türkiye ilişkileri üzerinde de olumsuz etki olacağını kaydetti.

Yunanistan ve Kıbrıs’ın bölgedeki ülkelerle çok güçlü ortaklıkları bulunduğunu, Türkiye’nin faaliyetlerinin Türkiye’yi zayıflattığını ve yalnız bıraktığını ifade eden Yunan Başbakanı, Kıbrıs’ta ve ELDIK kampında bulunmasının, Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyetinin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde uluslararası hukuktan kaynaklanan doğal kaynaklarını kullanma hakkını kesinlikle desteklediğinin bir işareti olduğunu belirtti.

Atina’nın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması çabalarında kesinlikle Lefkoşa’nın yanında olduğunu ve olacağını bildiren Kyriakos Mitsotakis, adanın yeniden birleşmesinin, üçüncü taraf garantörler olmadan, egemen, bağımsız bir Avrupa ülkesinde işgal güçleri olmadan Birleşmiş Milletler kararları temelinde olması gerektiğinin altını çizdi.

“Çözüm, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler,

tüm Kıbrıs halkına refah ve fayda sağlayacak bir çözüm olacaktır” şeklinde konuşan Mitsotakis, Yunan halkı adına hizmetlerinden dolayı ELDIK asker ve subaylarına teşekkür etti.

Kha