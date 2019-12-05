Yunan Başbakan Miçotakis’e yakın vekil: “Türkiye Doğu Akdeniz’de gaz buldu”
Yunan Başbakan Miçotakis’e yakın vekil: “Türkiye Doğu
Akdeniz’de gaz buldu”
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yakınlığıyla
tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos: Kıbrıs’ın münhasır
ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, üçüncü
parselde büyük bir gaz rezervi tespit etti.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi
bulduğu öne sürüldü. İddia, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e
yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos’a ait.
Gazete Duvar’ın haberine göre, Atina’daki Panteion
Üniversitesi’nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini
gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye’nin geçtiğimiz iki hafta içinde
Birleşmiş Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya’yla
yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da
değiştirdiğini savundu.
Bu hamlelerin sebebinin ‘Barbaros gemisinin Kıbrıs
açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren Yunan
profesör, “Türkiye Doğu Akdeniz’de atağa geçti” diyerek şu iddiayı ortaya attı:
“Türkiye’nin Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesinin
nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde
faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
İtalyan şirketi Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te büyük bir gaz rezervi tespit
etmiş durumda. Şubat 2018’de, Eni’nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri
tarafından durduruldu. Ankara’nın amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve
değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili
müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini
keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır.”
Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.
Kıbrıs Postası