Yunan Başbakan Miçotakis’e yakın vekil: “Türkiye Doğu

Akdeniz’de gaz buldu”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yakınlığıyla

tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos: Kıbrıs’ın münhasır

ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, üçüncü

parselde büyük bir gaz rezervi tespit etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi

bulduğu öne sürüldü. İddia, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e

yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos’a ait.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Atina’daki Panteion

Üniversitesi’nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini

gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye’nin geçtiğimiz iki hafta içinde

Birleşmiş Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya’yla

yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da

değiştirdiğini savundu.

Bu hamlelerin sebebinin ‘Barbaros gemisinin Kıbrıs

açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren Yunan

profesör, “Türkiye Doğu Akdeniz’de atağa geçti” diyerek şu iddiayı ortaya attı:

“Türkiye’nin Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesinin

nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde

faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin

İtalyan şirketi Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te büyük bir gaz rezervi tespit

etmiş durumda. Şubat 2018’de, Eni’nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri

tarafından durduruldu. Ankara’nın amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve

değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili

müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini

keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır.”

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.

Kıbrıs Postası