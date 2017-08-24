Yrd. Doç. Dr. Bülent Kızılduman:Rum yönetimi, yabancı bilim insanlarını tehditlerle engellemeye çalışıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kültür Mirasını Araştırma Merkez Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Kıbrıs Rum Yönetimi resmi makamlarının uyguladığı politikalar nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta da arkeolojik çalışma yapmak isteyen yabancı bilim insanlarına Kuzey Kıbrıs’ta arkeolojik çalışma yapmaya çalıştıkları takdirde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta çalışma yapma izni verilmeyeceği tehditlerinin yapıldığını belirtti.

Kaleburnu Kral Tepesi Kurtarma Kazı Projesi’nin 26 kişilik bir bilim heyeti tarafından yürütüldüğünü söyleyen Kızılduman tüm bunlara rağmen, kazı bilim heyetinde Kıbrıslı Türk bilim insanlarının yanı sıra Türkiye, Almanya, İtalya ve Arnavutluk’tan da bilim insanları ve öğrencilerin yer aldığını kaydetti.

Kızılduman, “Rum tarafının bu tehditleriyle Avrupalı birçok bilim insanının Kuzey Kıbrıs’ta çalışma yapmaları hatta bu insanların ülkelerindeki bilimsel kuruluşların Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak projelere finasman sağlamalarına engel olunmaktadır” dedi.

KKTC Enformasyon Dairesi