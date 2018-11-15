Yolsuzluktan hapse mahkum edilen eski Makedonya Başbakanı’ndan Macaristan’a iltica başvurusu

Ülkesinde yolsuzluk suçundan 2 yıl hapse mahkûm edilen eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, Macaristan’a iltica başvurusu yaptı. Macaristan hükümeti henüz başvuru ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Makedonya’da 10 yıl başbakanlık yapan Nikola Gruevski ile ilgili iddialar, Sosyal Demokratların seçimleri kazanmasından sonra ortaya atılmıştı.

Nikola Gruevski’nin devlet imkânlarını özel işlerinde kullandığı, devlet bütçesinden 600 bin Euro’luk Mercedes satın aldığı, ülkedeki ihale ve yatırımlardan aldığı komisyonlarla Avrupa’nın en varlıklı siyasetçilerinden biri haline geldiği kanıtlanmıştı.

Gruevski’nin 9 Kasım’da teslim olup cezaevine girmesi gerekiyordu.

Ancak verilen tarihte teslim olmayan ve ortadan kaybolan Gruevski, Facebook mesajıyla Macaristan’a iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

‘Soros’u durdur’ kampanyasının mimarı

Nikola Gruevski, yolsuzlukların yanı sıra milliyetçi-popülist görüşleriyle ve mülteci karşıtı girişimleriyle de tanınıyordu.

Gruevski, 2015 yılında mülteci akımının en yoğun olduğu aylarda Makedonya sınırlarını mültecilere kapatmıştı.

Eski Makedonya Başbakanı, aynı zamanda Macaristan’da daha sonra uygulanan “Soros’u durdur” kampanyasını bir proje olarak bölgede geliştiren ilk siyasetçi.

Gruevski 2016 yılı sonunda mülteci akımının nedeni olarak gördüğü George Soros’a karşı kısa adıyla Stop Operation Soros Movement (Soros Hareketi’nin Durdurma Operasyonu) olarak bilinen projeyi başlatmış ve devlet medyasını kullanarak özgürlükçü sivil kuruluşlara karşı büyük bir kampanya yürütmüştü.

Bbc