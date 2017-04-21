‘Yılların yalanı bitmeli’: Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin iptaline tarih verildi

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) en büyük grup olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EVP), Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması için tarih verdi.

Deutche Welle’nin aktardığına göre, EVP Başkanı Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerin Haziran ayında durdurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye ile tutum temel olarak açıklığa kavuşturulmadığı sürece, Parlamento’da gelecekte gümrük birliği ya da vize serbestisi ile ilgili konulara onay vermeyeceğiz.”

Weber, açıklamasında “Türkiye ile ilişkilerde yıllardır süren yalanlardan birini yani Türkiye’nin AB üyesi olabileceği fikrini sona erdirmeliyiz” dedi.

‘Adım Türkiye’den gelmeli’

Hristiyan Demokrat Birlik Partili Jürgen Hardt ise kapıların AB tarafından kapatılmaması konusunda uyardı: “Böyle bir adım Türkiye’den gelmeli.”

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Weber’e destek çıkarak üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunda görüş bildirdi: “Felç durumundaki AB üyeliği varsayımında kurtarmanın zamanı geldi.”