Yılın son 5 ayında dünya ekonomisinin önündeki en büyük riskler neler?

Dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geride bıraktığımız Temmuz ayında resmen başladı.

Aylarca süren tartışmaların ardından ABD Temmuz ayı başında, Çin’in 34 milyar dolar değerindeki ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Çin de bu karara misilleme ile karşılık verdi.

Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde ise ABD’nin 16 milyar dolar değerinde yeni bir gümrük vergisini devreye sokması bekleniyor.

Diğer yandan ABD, ticaret silahını çektiği taraflardan Avrupa Birliği (AB) ile uzlaştı.

Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ABD ve Çin’in de ticaret savaşının etkilerini yumuşatmak için tekrar müzakerelere başlayacağı öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He arasında müzakerelerin yeniden başlaması için gizli görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

Ticaret savaşının sönümlenerek mi yoksa güçlenerek mi devam edeceği, küresel ekonominin gidişatı üzerindeki en büyük belirleyici olacak.

Yüzde 3,1 büyüme bekleniyor

Küresel ticarette beliren bu riski bir yana bırakırsak küresel ekonominin gidişatı güçlü bir büyümeye işaret ediyor.

Dünya Bankası, Haziran ayındaki raporunda küresel ekonominin 2018 yılında yüzde 3,1 ile güçlü bir şekilde büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Önümüzdeki iki yılda ise gelişmiş ülke ekonomilerinde görülecek yavaşlama ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülen iyileşmenin hız kaybetmesi ile küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

ABD ekonomisi ise tarihindeki en büyük büyüme döngüsüne girmek üzere.

2009’dan beri sürekli büyüyen Amerikan ekonomisi, tarihindeki en uzun genişleme sürecine girdi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 4,1 büyüyen ABD ekonomisi, böylece 2014’ten beri en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45021593