Yeşil Hat ve Komite Önerisi

Ferdi Sabit Soyer

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK sendikası, Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi için hükümete çağrı yaptı. “Kıbrıs Cumhuriyeti“ Hükümet sözcüsü ise buna bu aşamada olanak olmadığını. Çünkü 27 AB üyesi ülkenin bu değişiklikle ilgili olumlu görüş vermesi gerektiğini açıkladı.

Yani bu olmasa, buna dünden razı. Kısacası AB üyeliği, Güneydeki bağnazlığın bir nevi freni oldu. Eğer bu olmamış olsaydı, o zaman iki taraf arasında karşılıklı alış veriş ve geçişlerden rahatsızlık duyan Güneyin bağnazları iki dakikada bu işi iptal ederdi.

Ancak Kuzeydeki sessizlik ilgi çekicidir. Sayın Reşat Akar’ın, AKEL Genel Sekreteri Sayın Andros Kiprianu ile yaptığı röportaj Diyalog’ta yayınlandı. Sayın Akıncı Kuzeye gelmek için Larnaka Havaalanını kullanan yabancılara dönük olarak Güneyde yapılan engellemeleri sordu.

Sayın Kiprianu ise verdiği cevapta, AB üyesi ülkeler yanı sıra, AB üyesi olmayan ülkelerden Larnaka üzerinden Kuzeye geçmek için gelen yabancılara dönmesi için yapılan bu uygulamanın, Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı olduğunu ve bunun yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Peki, bu yaklaşım üzerine Kuzeyde görev yapan Sayın Dışişleri Bakanımız ne gibi bir girişim yaptı? “Kapalı Maraş’la ilgili demeçler ile devamlı görünür olmaya çalışanlardan bir ses çıktı mı? Bürüksel ve New York indinde, yani AB ve BM indinde diplomatik girişimler temaslar oldu mu? Kocaman bir hayır.

Güneydeki SEK, Yeşil Hat Tüzüğü’ne karşı açıklamayı yaparken, Ticaret Odası kılını kıpırdamadı. Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’ya dönük aslan kesilenler neden sustu?

https://www.diyaloggazetesi.com/yesil-hat-ve-komite-onerisi-makale,7643.html