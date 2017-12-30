Yeni yılın tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle Haber Tarihi:: 30 Aralık 2017 Bu haberi yazdır Tweet Share Bu haberi okuyanlar bunları da okudu Fransız gazeteci, yazar, tarihçi Sebastien de Courtois: ‘Türkiye’yi Anlamak İçin Önce Kalbinizle Sevmeniz Şart’ Eski İngiltere Dışişleri Bakanı James Callahan: “Kıbrıs Anayasası 60’ların başından itibaren işlemedi” Akıncı:“Bundan sonra ne yapmayacağım çok açıktır: Kıbrıs Türk tarafı olarak biz bir kez daha ara bölgeye hapsolarak aynı konular etrafında dönüp durmayacağız. Konuşulmayan konu kalmadı”. 2018’de dünya siyasetini neler bekliyor?