Yeni Rum Dışişleri Bakanlığı görevini Nikos Christodoulides üstlendi

1 Mart’ta Rum Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Nikos Christodoulides, eve geri dönmek gibi bir duygu hissettiğini kaydetti. Christodoulides eski bir diplomat olan İoannis Kasoulides’in Kıbrıs’ın siyasi hayatını onurlandırdığını söyledi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen törende konuşan eski Dışişleri Bakanı, görevini Christodoulides’in üstlenecek olmasından gurur duyduğunu ve yeni Bakanın dümeni almaya hazır olduğunu belirtti.

Kasoulides kendisiyle Christodoulides’in siyasi kariyeri arasındaki paralelliklere dikkat çekerek, Christodoulides’in kendisinin de 1997’de yaptığı gibi hükümet sözcüsü görevinde bulunmadan dışişleri bakanı görevini üstlenemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ile ilgili konularda yoğun çalışan ve sürekli ilgilenen Christodoulides’in bu görevi üstlenmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Yeni Dışişleri Bakanı dört yıl hükümet sözcüsü görevinde bulunduktan sonra tanıdık alana geri döndüğünü ve büyük bir görev ve sorumlulukların kendisini beklediğini hissettiğini ve aynı zamanda zorluklar ve zor kararların çok nadir olmadığının farkında olduğunu da söyledi.

Kasoulides’e de değinen yeni Dışişleri Bakanı “görevi ahlaklı, çalışkan ve diplomatik kapasiteye sahip bir şampiyondan devraldığını ve gerek siyasi dostlarının gerekse rakiplerinin Kasoulides’in yüzünde çok dürüst bir insan tanıdıklarını” vurguladı.

Eski Dışişleri Bakanının tüm Avrupa ve dünyada Kıbrıs’ı onurlandırarak ülke için yararlar sağladığını kaydetti.

Yeni görevine değinen Christodoulides mevcut sorunlar ve zorluklar konusunda endişe ettiğini ama birlikte çalışarak bunların üstesinden gelebileceklerinden emin olduğunu söyledi.