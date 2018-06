Yeni İtalya hükümetinde Euro’ya sıcak bakmayan Paolo Savona Avrupa bakanı oldu (fransızca)

Nouveau gouvernement italien: Paolo Savona, anti-euro, finalement nommé… aux Affaires européennes

Paolo Savona, dont le nom a été refusé par le président italien pour diriger les Finances, en raison de son euroscepticisme affiché, a finalement été nommé aux Affaires européennes, au sein du premier gouvernement populiste en Italie.

Economiste reconnu, il avait été désigné par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) au poste stratégique de ministre de l’Economie et des Finances. Mais ses critiques de l’euro et de l’Allemagne lui ont valu le veto spectaculaire du président italien Sergio Mattarella, qui avait ainsi ouvert une crise politique sans précédent.

