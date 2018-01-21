Yemin töreninin yıldönümü: Trump’ın bir yıllık karnesi nasıl? (infografik)

Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından tam bir yıl geçti.

Trump’ın başkanlığının ilk yılını grafiklerle inceledik.

Trump’ın bir yıllık karnesi selefleriyle kıyaslandığında oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Trump’a anketlerde destek ne düzeyde?

Donald Trump modern çağın en sevilmeyen başkanlarından biri.

Gallup araştırma şirketine göre rump’a destek yüzde 39 civarında.

Bu seçilmiş bir başkanın birinci döneminde kayıtlara geçen en düşük oran. Clinton’a desteğin en çok düştüğü dönemde bu oran yüzde 49 idi.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42745591

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42619400