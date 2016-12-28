Yasin Aktay: “Türkiye, AB sürecinden hiçbir şekilde vazgeçecek değildir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği içerisindeki gelişmelere de değinen Aktay, “Türkiye, AB sürecinden hiçbir şekilde vazgeçecek değildir. AB içindeki gelişmeleri yakından izledik, izlemeye de devam edeceğiz. Türkiye’ye karşı tutulan raporlar, ortaya konulan söylemler, terör örgütleri konusunda Türkiye’ye destek verilmiyor olması Türkiye açısından hayal kırıklığına neden olmuştur. AB Türkiye’nin bu mücadelesine lakayıt kalmıştır” diye konuştu.

Aktay, 15 Temmuz başarılı olsaydı Avrupa’nın riskle karşı karşıya kalacağına işaret ederek, AB’nin 15 Temmuz günü Türkiye ile dayanışma içerisine girmediğini dile getirdi. Aktay, İslamafobik yaklaşımların Avrupa Birliği değerleri açısından kaygı verici boyutlara ulaştığını anlattı. ABD’deki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, 20 Ocak itibarıyla Trump’ın yönetimi devralacağını hatırlattı.