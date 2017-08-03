Yaptırımlara Rus Tepkisi: ‘Kimsenin Önünde Eğilmeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’den geçen Rusya yaptırım tasarısını imzaladı. Trump tasarıyı önemli derecede eksik ve anayasal olmayan hükümlere sahip olmakla da eleştirdi.

Trump’ın imzası sonrası Rusya’dan ilk tepki BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia’dan geldi. Nebenzia, “Bazı ABD’li yetkililer bu tasarının, Rusya’yı Amerika ile işbirliğine teşvik edeceğini söylüyor. Bence bu çok garip bir teşvik. Bu tasarıyı hazırlayanlar, politikamızı değiştirebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Biz kimsenin önünde eğilmeyiz” dedi.

Avrupa Birliği’nden ise “misilleme” mesajı geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında ABD’nin yaptırımları AB’nin ekonomik çıkarlarına zarar verirse, misillemeye hazır olduklarını ve karşı önlemler alacaklarını bildirdi.

Başkan Donald Trump’ın bu yaptırımları değiştirme yetkilerini Kongre’nin onayına bağlayan yasa, 2016 seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik ceza niteliği taşıyor.

ABD Başkanı’nın yaptırımları gevşetme kararı alması durumunda, Kongre’ye 30 günlük inceleme süresi tanıyor. Trump da bu nedenle yasanın anayasanın ruhuna aykırı olduğunu söylüyor.

Ancak Trump tasarıyı veto etseydi, Kongre vetoyu geçersiz kılabilecek oy çoğunluğuna sahipti.

Trump, Kongre inceleme sürecine karşı olsa da, yasaya bağlı kalacağını belirtti.

Yasa, Rus gaz ve petrol şirketleriyle çalışan ABD şirketlerine yeni sınırlamalar da getiriyor. Eski Başkan Barack Obama’nın seçimlere müdahale nedeniyle getirdiği yaptırımları da yasalaştırıyor. Moskova misilleme amacıyla, topraklarındaki 1.200 kadar Amerikan diplomatik personelinden 750’sinin ülkeden ayrılmasını istemişti.

Trump’ın yasayı onayladığı sıralarda, Başkan Yardımcısı Mike Pence de Balkan ülkelerinin liderlerine, “Geleceğiniz Batı’da. Rusya bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, öngörülemez bir ülke” mesajı verdi.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçı güçleri desteklemesi nedeniyle alarma geçen bölge ülkelerini ziyaret eden Pence, Moskova ile yapıcı ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Yaptırımların ise ancak Kremlin’in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden vazgeçmesiyle kaldırılabileceğini söyledi.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da konuşan Pence, “Rusya uluslararası sınırları güç kullanarak çizmeye çalışmayı sürdürüyor ve burayı, Balkanlar’ın batısını, istikrarsızlaştırmaya çalıştı. Sizi birbirinizden ve Avrupa’dan ayırmaya çalıştı” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, Moskova’nın Karadağ’ın NATO’ya katılmaması için geçen yıl ülkede düzenlenen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını, Meclislerine saldırdığını ve Karadağ Başbakanı’na suikast girişiminde bulunduğunu da savundu. Rusya, bu iddiaları reddediyor.

Adriyatik Denizi’nin doğusunda yer alan ve uzun yıllar Balkanlar’da Rusya’nın sadık bir müttefiki olan Karadağ, Haziran’da NATO’ya katıldı. Pence, son 100 yılda bu küçük ülkeyi ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu.

Voa