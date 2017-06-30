Yabancı hükümetlere Almanya’da seçim kampanyası kısıtlaması.Avrupa Birliği ülkeleri uygulamanın dışında tutuldu

Federal hükümet, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya’daki seçim kampanyası etkinliklerinin seçimden 3 ay önce yasaklanması kararı aldı.

Federal hükümet, yabancı siyasetçilerin Almanya’daki seçim kampanyası etkinliklerine kısıtlama getirilmesi kararı aldı. Yeni uygulamaya göre, seçimden 3 ay önce yürürlüğe girecek yasak doğrultusunda, yabancı devlet ve hükümet temsilcileri Almanya’da seçim etkinliği düzenleyemeyecek.

Öte yandan yabancı politikacıların Almanya’da planladığı tüm etkinlikler de bundan böyle Federal hükümetin iznine tabi olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, etkinlikten 10 gün önce Dışişleri Bakanlığı’na resmi talepte bulunulması gerektiğini belirterek, “Bu iznin verilip verilmeyeceği diplomatik ilişkilere göre şekillenecek” dedi.

Martin Schäfer, Berlin’deki diplomatik temsilciliklerin sözlü nota ile yeni uygulama hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamanın dışında tutulduğu bildirildi.

Federal hükümet G20 öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da miting düzenlemesini yasaklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, perşembe günkü açıklamasında bu yönde bir uygulamanın yürürlüğe gireceğinin sinyalini vermişti. Bakan, söz konusu yasak ile seçim veya referandumlarla bağlantılı iç politik ihtilafların Almanya’ya taşınmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını söylemişti.

Türkiye’deki 16 Nisan referandumu öncesinde Türk bakanların Almanya’da seçim etkinliği düzenleyip düzenleyemeyeceği konusu Almanya’da sert tartışmalara sahne olmuştu. Çeşitli bakanların planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Dw