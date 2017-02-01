“Washington’daki değişim AB’yi zor duruma soktu”

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Beyaz Saray’da el değiştiren yönetimin AB’yi tehdit ettiğini ima eden ifadeler kullandı.

Tusk Estonya, Letonya ve Litvanya’nın başbakanlarıyla Estonya’da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlarını, terör gibi dış tehditlerle aynı kefeye koydu.

Konsey başkanı, “Tarihimizde ilk kez çok kutuplu dünya, Avrupa karşıtlığını ya da daha iyimser söylemek gerekirse Avrupa şüpheciliğini açıkça sergiliyor. Özellikle Washington’daki değişim Avrupa Birliği’ni müşkül duruma soktu. Yeni iktidar, ABD’nin 70 yıllık dış politikasını sorgular gibi görünüyor” diye konuştu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılan toplantı sonrası Baltık ülkelerinden üç lider Baltica demir yolunun inşasıyla ilgili anlaşmaları imzaladı. Berlin’den Tallinn’e uzanan hattın 4 milyar Euro’ya mal olması bekleniyor. Projenin yüzde 85’ini AB finanse edecek. Planlara göre 2026 yılında, tren seferleri başladığında iki başkent arasındaki yolculuk süresi 60’dan 10-12 saate inecek. Demir yolu hattına, Baltık ülkelerinin AB içindeki konumunu güçlendireceği gözüyle de bakılıyor.

Doğu Avrupa ülkelerinin yüzünü batıya çevirdiğinin diğer bir göstergesi ise Polonyalı ve Amerikalı birliklerin düzenlediği ortak askeri tatbikat.

ABD, Avrupa’daki askeri varlığını Soğuk Savaş‘tan bu yana ilk kez en yüksek düzeye çekti.

Yeni başkan Donald Trump’ın, Obama döneminde atılan bu adımı nasıl yönledireceği merak konusu.

Reuters-Afp