Washington’da panel…’Türkiye-AB İlişkileri Kopmaz’

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri son dönemde oldukça gergin ve bu durum Washington tarafından da yakından takip ediliyor. Washington’daki Wilson Merkezi’nin Ortadoğu Programı bu konuyla ilgili bir panel düzenledi. Paneldeki konuşmacılar Türkiye’yle Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu belirtmekle birlikte kopacağını sanmadıklarını kaydettiler.

Wilson Merkezi Ortadoğu Programı tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” adlı panelin konusu Brüksel-Ankara arasındaki ilişkilerdi.

Panele, Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun Transatlantik Eğilimler Bölümü Direktörü Constanze Steizenmueller, Amerikan Üniversitesi’nden Profesör Michelle Egan ve eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile Wilson Merkezi Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey katıldı.

Steizenmueller, “Kimse Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini koparamayacak” dedi, “aksi durumda şu anda Erdoğan’ın sahasında olan top Avrupa Birliği sahasına geçer” ifadesini kullandı.

Steizenmuller, “Kimse bunu yapmayacak. Ama zaten ilişkiler resmi olmayan bir şekilde donmuş durumda, 2016 Aralık ayından bu yana devam eden müzakere yok. Bugünkü şartlar altında görüşmelerin yeniden başlama ihtimali de çok az, bulunduğumuz nokta bu” dedi.

Profesör Michelle Egan da Avrupa’nın mülteci krizi, Euro bölgesi krizi, Brexit gibi birçok sorunu olduğuna dikkat çekti.

Egan, “Türkiye tam üyelik için 1987’de başvurdu. İlişki çok uzun ve çok çok karışık. AB’ye katılmak istiyorsanız yapısal ayarlamaları yapmalısınız. Şu andaki sorunsa Juncker çok katı, genişleme durmuş durumda” dedi.

Profesör Egan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinin geleceğiyle ilgili olarak olumlu mesajlar verdi.

Egan, ”Karşılıklı çıkarlar çevresinde işbirliği yapılabilecek çeşitli alanlar var. Önce ekonomik alanda, Avrupa Birliği ve Türkiye 1995’ten bu yana gümrük birliğine sahip, bunun modernize edilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ve Türkiye de bunun farkında. İkinci işbirliği alanıysa enerji. Üçüncü alan da mülteci konusu. Türkiye Avrupa Birliği’yle bu konuda bir anlaşma imzalamıştı. Ancak buradaki sorun, Türkler’in iş piyasası konusundaki endişeleri” dedi.

Eski CHP milletvekili Aykan Erdemir de Avrupa’da çok sayıda Türk yaşadığına dikkat çekti.

Erdemir, “Avrupa’da zaten milyonlarca Türk yaşıyor, sorun Türkiye değil, bu açıdan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması dışarda olmasından iyidir. Türkiye içerde olursa Türkiye’yle ilgilenmek çok daha kolay olur, sorun Türkiye’nin Avrupa Birliği vizyonu olmaması. Türkiye’yle Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin kötü olması Türkiye için sorun yaratır” dedi.

Alman Marshall Fonu Transatlantik Eğilimler Direktörü Constanze Steizenmueller, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki profesyonellerin ilişkilerin çökmesini önleyeceği görüşünde.

Steizenmueller, “Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki profesyoneller, ilişkilerin kırılma noktasına gelmesini engellemek için çaba harcayacaklardır. Bu işin kırılma noktasına gelmemesi Türkiye’nin çıkarına olur” ifadelerini kullandı.

Steizenmueller ayrıca Gürcüler ve Ukraynalılar’a vize serbestisi verildiğini hatırlattı. Erdemir’in sözlerine atıfta bulunan Steizenmueller bunu iki ülkenin Avrupa vizyonuna sahip olmasına bağladı, Türkiye’de bu vizyonun olmadığını söyledi.

Voa