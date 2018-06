Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Vizesiz AB için kritik gün Reviewed by Momizat on May 31 . AB’ye vizesiz seyahate ilişkin Türkiye’nin sunduğu yol haritasına yönelik AB Komisyonu’nun görüşleri bugün Ankara’ya iletilecek AB ile Türkiye arasında mülteci AB’ye vizesiz seyahate ilişkin Türkiye’nin sunduğu yol haritasına yönelik AB Komisyonu’nun görüşleri bugün Ankara’ya iletilecek AB ile Türkiye arasında mülteci Rating: 0