Vize muafiyeti için top hükümette

Dışişleri Bakanlığı bürokratları ve diplomatlar, AB ile vize muafiyetinin sağlanması için hükümetten adım atmasını bekliyor.

Türkiye ile AB arasında vize serbestisi için, Ankara’nın adım atacağını belirten mesajların ardından bürokrasi şimdi hükümetten adım bekliyor. AB ile terör yasasında yasal uyum için çalışan bürokrat ve diplomatların, hükümete, “AB içerisinde birçok ülke terör yasalarını sertleştiriyor. Bu bizim lehimize bir durum. Bizim de elimizde anlatacak bir şeyler olmalı” mesajı verdiği öğrenildi. Vize serbestisi için bugün düğmeye basılsa bile en hızlı 1.5-2 sene içerisinde sonuç alınacağına işaret eden üst düzey bir yetkili de, AB’nin nisan ayında yayımlayacağı İlerleme Raporu öncesinde müzakere sürecinin devam ettirilebilmesi için hükümetin açılım yapmasının şart olduğuna işaret etti.

Hükümet son olarak 12 Aralık’ta AB ile vize muafiyetinin sağlanması için 7 madde üzerinde yapacağı değişikliklerle ilgili yol haritasını Brüksel’e sunacağını duyurmuştu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Aralık’taki AB toplantısına katılmadı; hükümet de Brüksel’e bir plan sunmadı. Hükümetin, AB ile ilişkilerini düzeltmekte kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu’na yakın bir kaynak da, “Artık, AB ile ilişkilerin her geçen gün daha iyi olduğunu göreceksiniz” değerlendirmesini yaptı. Hükümetin açılım için 2018 başında harekete geçmesi beklenirken, uzun süredir toplanmayan ve AB sürecinde gerçekleştirilen reform sürecinin simgesi haline gelen Reform İzleme Grubu’nun da toplanması bekleniyor.

Bürokrasi, Türkiye’nin vize serbestisinde kronik bir sorun haline dönüşen Terörle Mücadele Kanunu’nu AB ile uyumlu hale getirmesini istiyor. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da AB müktesabatıyla uyumlu olması gerekiyor.

Önce ikili açılım

İlerleme Raporu’nda komisyon, Türkiye ile müzakere sürecinin askıya alınmasını isteyen ülkelere karşı bir tavsiyede bulunacak. Komisyon bu çerçevede uzun süredir Türkiye’ye ikili ilişkilerinde sorun yaşadığı Almanya, Hollanda ve Avusturya ile ilişkilerini düzeltme çağrısında bulunuyordu. Bu çerçevede, Almanya ve Hollanda ile adım atan Türkiye’nin Avusturya engelini geçmişte olduğu gibi yine aşması bekleniyor. Zira, 2016 Aralık ayındaki zirvede Avusturya veto kartını kullandığı için, birlik Türkiye hakkında karar alamamıştı. Son olarak Avusturya’daki koalisyon hükümetinin programında “AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı” ifadelerinin yer almasına Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi: “Avusturya’nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayırımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrular niteliktedir. Bunun yanı sıra, AB’nin ülkemizle yaptığı akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bunlar yokmuşçasına kaçmaya çalışmak ve bunu yaparken de yanına müttefikler aranacağını söylemek dürüst olmadığı gibi dostane olmaktan da uzak bir yaklaşımdır. Küresel düzeydeki sınamalar karşısında müttefikler aranacak yerde ülkemizin meşru haklarını hiçe sayma yolunda karşımızda ittifak arandığının hükümet programıyla ilanı siyasi ve diplomatik adaba da yakışmayan bir üsluptur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaktır.”

Duygu Güvenç -Cumhuriyet