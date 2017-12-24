Vatandaşlar Partisi: Katalonya’da seçimin İspanya yanlısı galibi

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da Perşembe günü düzenlenen yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonuç siyasi krizi çözmek bir yana daha da derinleştirecek bir tablo yarattı.

İspanya demokrasi tarihinin en büyük krizinde, yüzde 81 katılım ile rekor kıran Katalan seçmenlerin tercihi, kutuplaşmanın seviyesini gösteriyor.

Katalonya’nın bağımsızlığından yana olan üç siyasi parti, 135 koltuklu Katalonya parlamentosunda çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 68 koltuğun üzerine çıkmayı başardı.

Ancak 2015’teki seçimlerde toplamda 72 koltuğa sahipken bu sefer 70 koltuğa düştüler.

Seçimin en çok oy kazanan partisi ise İspanya ile birlikten yana olan Ciudadanos (Vatandaşlar) oldu.

Türkiye, Batı’nın çizdiği sınırlamalar içine hapsedilecek ve AB treninin yük vagonu olacak sıradan bir ülke değildir. Emperyalist lokantada garson olmak Türk’e ve Türkiye’ye yakışmaz! Türkiye şanlı tarihi, coğrafyası ve tarihin kendisine yüklediği misyon nedeniyle tam bağımsız olmak mecburiyetindedir.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42454536