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Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor Reviewed by Momizat on . Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin t Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin t Rating: 0
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Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor

Haber Tarihi:: 11 Eylül 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Avrupa Komisyonu’nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıkladı. Türkiye’nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.

https://tr.euronews.com/2019/09/10/ursula-von-der-leyen-avrupa-komisyonu-icin-taslak-uye-listesini-acikliyor

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