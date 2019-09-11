Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor Reviewed by Momizat on Eyl 11 . Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin t Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin t Rating: 0