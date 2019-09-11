Ursula von der Leyen: Türkiye, AB üyesi olma yönünde ilerlemiyor
Avrupa Komisyonu’nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıkladı. Türkiye’nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.
https://tr.euronews.com/2019/09/10/ursula-von-der-leyen-avrupa-komisyonu-icin-taslak-uye-listesini-acikliyor