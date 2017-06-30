Unutmayın, bu bir karar konferansı…Crans Montana’da çok ciddi bir açmaz yaşanıyor

Mete Tümerkan

Crans Montana’da çok ciddi bir açmaz yaşanıyor.

Açmazın nedeni Rum Lider Nikos Anastasiades’in tutumu.

Taraflar Crans Montana’ya son oyunu oynamak üzere geldiler.

Nihai kararları vermek, veremeyeceklerse de yolun sonuna gelindiğini kabul etmek için…

Bunun olabilmesi için ise siyasi karar gerekiyor, cesaret ve liderlik.

Rum Lider Nikos Anastasiades’te bunlardan hiç biri yok.

Anastasiades siyasi kararlılık ve liderlik göstermiyor.

Siyasi karar alması gereken anlarda topu taca atmak için her şeyi yapıyor.

Böyle olunca da süreci tıkıyor.

Crans Montana’da durum bu.

Rum heyeti kendi içinde bile ikiye bölünmüş durumda.

Rum müzakereci Andreas Mavrayannis ile Sözcü Nikos Hristodulidis Rum heyetinin bir açılım yapmasına karşı. Yani ileri bir adım atmasına ve sürecin önünü açmasına…

Heyetin geriye kalanı Mavroyannis ve Hristodulidis gibi düşünmüyor.

Lider konumundaki Anastasiades ise pasif. Ortaya bir irade koyup, liderlik yapmıyor.

Ekibine yol gösterecek bir vizyon ve kararlılıkla hareket etmiyor.

Anastasiades durumu idare etme peşinde.

Siyasi karar verip ileri adımlar atmak yerine, Lefkoşa’da ara bölgede yapılan müzakerelerde olduğu gibi işi teknik komitelere havale ederek zaman kazanabileceği yanılgısı ile çırpınıp duruyor.

Halbuki zaman o zaman değil artık.

Garantörler burada, AB burada, BM Genel Sekreteri de bugün burada olacak.

Yani işin artık şakası kalmadı.

Karar zamanı…

Anastasiades’ten beklenen artık bulunduğu pozisyonun hakkını vermesidir.

Temel siyaseti her ne ise onu ortaya koyması.(Tabi ki varsa…)

Siyasi irade ve kararlılık ortaya koyarak Crans Montana’nın bir karar konferansı olduğunu anlaması.

Gelinen aşamada karar konferansının ara bölgedeki müzakere masasına çevirilmesine kimse izin vermeyecek.

Siyasi karar gerektiren konularda “ben hazır değilim, bu konuda teknik çalışma yapılsın” diyen Anastasiades bu şekilde devam ederse Crans Montana başarısızlıkla sonuçlanır.

Ve federal çözüm arayışları artık biter.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Yunan vatandaşları ile eşdeğer muamele yapılması konusunu AB masaya getirdi.

Nikos Anastasiades “ben buna hazır değilim” dedi.

Yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, ekonomi, AB ve toprak konularının görüşüldüğü ikinci masada da durum farklı değil. Anastasiades orada da siyasi düzeyde meseleleri görüşüp karar vermek yerine işi teknik komitelere havale etme peşide.

Bu da gerginliğe neden oluyor. Süreci tıkıyor.

Kimilerine göre Anastasiades Guterres’in Crans Montana’ya gelmesini bekliyor. ‘Açılımlarını Guterres’in katılacağı toplantıda yapacak ‘ diye iddialar var.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın durumu Anastasiades’ten çok da farklı değil.

O da işi yokuşa sürme peşinde.

Gelinen aşamada artık Crans Montana’da işler bu şekilde devam edemez.

Oynamaya niyeti olmayan birinin nazını kimse çekmez.

Bu iş de öyle sonsuza kadar bu şekli ile devam edemez.

HaberKıbrıs