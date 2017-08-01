UNODC Raporu…‘İnsan Ticaretinin En Büyük Mağduru Kadın ve Çocuklar’

Dünyada insan ticareti kurbanlarının üçte birini çocukların oluşturduğu belirtildi. “30 Temmuz İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü” nedeniyle yapılan açıklamalar ve sunulan son raporlarda çocukların insan kaçakçılarının en büyük hedefi ve kurbanları haline dönüştüğü belirtildi.

Çocukların, insan ticareti yapan kişilerin ellerine düşmesi sonrasında zorla çalıştırılma, cinsel sömürü, fuhuş, pornografide kullanımları ve dilencilik gibi insanlık dışı ve zalimce amaçlar için kullanıldıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi’nin (UNODC), konuyla ilgili hazırladığı son raporuna göre insan kaçakçılığının ana hedefleri arasında bulunan çocuklar bu insanlık dışı suçların en büyük mağdurları haline dönüşmüş durumda.

UNODC raporuna göre, çocuklar insan kaçakçılığının kurbanlarının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Buna ek olarak da kadın ve kızların insan ticareti mağdurlarının yüzde 71’ini oluşturduğu belirtiliyor.

UNODC: “İnsan ticareti kurbanlarını korumak ve yardım etmek için harekete geçelim”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi (UNODC), “İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada insan ticareti kurbanlarına yardım ve koruma amacıyla harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

UNODC, “Artık insan kaçakçılığı mağdurlarını korumak ve kurbanlara yardımcı olmak için harekete geçelim. Savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı yerlerden zorunlu olarak göç etmek durumunda kalan mülteciler insan kaçakçılarının eline düşüyor. Evlerinden şiddet yüzünden kaçanlar kendilerini insan tacirlerinin ellerinde buluyor,” dedi.

UNODC İcra Direktörü Yury Fedotov, “30 Temmuz İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Evlerini zorla terk eden masum insanlar, şiddetten kaçmak isteyen masumlar insan ticareti yapanların eline düşüp kurban oluyor” dedi.

“2011’de insan ticaretine kurban olma riski az olan Suriyeliler bugün en büyük kurban oldu”

UNODC’nin “İnsan Ticaretiyle Mücadele Küresel Raporu”na göre, 2011’den önce Suriye’nin insan ticaretine kurban olma riskinin çok az olduğu ülkeler arasında gösterildiği hatırlatıldı. Ancak Suriyeliler’in ülkelerinde kriz ve savaşın başlaması sonrasında bu zalimane suçun en büyük kurbanları arasında yer aldıkları belirtildi.

Yıllar önce az risk taşıyan Suriyeliler’in savaş sonrasında 2012 yılından itibaren, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da ve çok sayıda ülkede insan kaçakçılığının en büyük kurbanı haline dönüştükleri ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, dünyada insan kaçakçılarının eline düşen 21 milyon kişi zorla çalıştırılıyor, cinsel sömürüye maruz kalıyor ve birçok insanlık dışı suçun mağduru haline dönüşüyor.

İnsan ticareti için küresel mücadele

2013 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararla, insan ticaretine ve kaçakçılığına maruz kalan kurbanların durumuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve haklarını korumak için 30 Temmuz, “İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü” olarak ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler’de geçtiğimiz yıl imzalanan “New York Deklarasyonu” ile insan kaçaklığıyla ilgili geniş çaplı küresel bir mücadele başlatılması kararı alınmıştı.

İnsan kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı sürdürülebilir hedefleri arasında da yer alıyordu.

Birleşmiş Milletler’in Viyana Temsilciliği’nde 4-5 Eylül tarihleri arasında insan ticareti ve mülteci kaçakçılığıyla ilgili olarak gerekli korunma ve yardım konularında görüşüleceği kapsamlı bir toplantı düzenlenecek.

Voa